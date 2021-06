El presidente canario, sobre la noche de San Juan en Canarias: "Me preocupa que aumenten los contagios"

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres se ha mostrado preocupado por la celebración de la noche de San Juan en las playas de Las Palmas de Gran Canaria y en el resto de islas donde tienen el nivel 1 de alerta por coronavirus.

Ángel Víctor Torres ha asegurado que es un día que le preocupa, ya que en las vísperas de fiestas o en días de descanso ha habido un aumento de casos en las islas. "Sí, me preocupa, porque en todas las ocasiones en las épocas e Canarias que hemos tenido épocas de descanso o festivos (en verano 2020, en navidades 2020, en Semana Santa 2021 y en Carnaval 2021) es cuando hemos tenido aumento de contagios".

El presidente es consciente de que hay una gran parte de la población vacunada, pero aun así le preocupa que los ciudadanos no sigan las normas y la curva de contagios aumente.

Ángel Víctor Torres: "Es verdad que hoy tenemos a la población en gran medida vacunada y eso es una coraza importante frente a los contagios. Pero si me preocupa y ante eso puedo decir máxima vigilancia por parte de los cuerpos de Fuerzas y Seguridad. Especialmente pido máxima responsabilidad. Nosotros no podemos poner al lado de cada canario un policía, eso es imposible. Si la gente no es responsable, no sabe que se puede contagiar y que su vida todavía está en riesgo, está cometiendo un error personal y colectivo".

El presidente canario también ha asegurado que los centros educativos han ido "fundamentales para contener el virus y que ahora hay que seguir teniendo la máxima precaución ante la covid".

"Estamos en víspera de fiestas, estamos a las puertas del verano, están terminando las clases y los centros educativos han sido fundamentales para contener el virus. Le pido a la sociedad canaria que sigamos haciéndolo como lo estamos haciendo, lo hemos hecho magníficamente bien".

Concluye destacando que a pesar de que la respuesta a la vacunación está siendo muy positiva hay que seguir teniendo responsabilidad ante el coronavirus. "Vemos esto lleno de gente que se quiera vacunar, aplauso, porque es lo que hay que hacer vacunarse. Pero mantengamos el aplauso con la responsabilidad de esta noche y que cada uno sepa que todavía queda mucho por recorrer".