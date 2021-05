El presidente canario sobre la covid: "Las cosas van bien, no es el momento de precipitarnos"

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha asegurado este viernes, en un mensaje que ha querido dirigir a la sociedad, que “las cosas van bien”, empieza a verse “la salida del túnel”, el fin del curso escolar y el verano están a la vista y la recuperación económica empezará “este mismo año”, así que no es el momento de precipitarse y “echarlo todo por la borda”.



Torres justificó así, en declaraciones a los medios, la decisión del Gobierno de Canarias de mantener abierta la posibilidad de aplicar restricciones para el control de la pandemia una vez que el domingo decaiga el estado de alarma, unas medidas que han sido remitidas al Tribunal Superior de Justicia de Canarias para su consideración.



El presidente, que antes de reunirse con representantes con su Consejo Asesor, formado por representantes empresariales y sindicales, y con la Federación Canaria de Municipios (Fecai) para presentarles la decisión del ejecutivo de mantener intacta la posibilidad de aplicar restricciones, consideró que no espera una respuesta negativa por parte del TSJC.



Detalló que su Gobierno ha estado en contacto permanente con el de Baleares a la hora de definir medidas restrictivas similares y si el Tribunal Superior de Justicia de esa Comunidad Autónoma ha ratificado la decisión “no tiene porqué darse una respuesta distinta en Canarias”.



El presidente insistió en que lo que se ha aprobado no son restricciones, sino “posibilidades” para aplicar las medidas de control de puertos y aeropuertos, horarios nocturnos o limitación de reuniones de grupos en función de la evolución de la situación sanitaria.



En eso, el Gobierno de Canarias se limita a aprobar las recomendaciones de los científicos y técnicos de la Dirección de Salud Pública.



“Queremos mantenerlo porque esto ha funcionado, vamos cada vez a mejor , hemos pasado de tener islas en nivel cuatro a no tener ninguna en nivel tres y nos queda un poquito de tiempo para que la curva, que estamos convencidos de que ya empieza a doblegarse, termine por aplanarse de manera definitiva”, manifestó Ángel Víctor Torres.



Insistió en que la voluntad del Gobierno es que “decaigan todas” las restricciones, pero es fundamental mantener abiertas “posibilidades” porque “necesitamos aún un tiempo para controlar la pandemia”.



“Las cosas van bien, pido a la sociedad canaria que ahora que se ve la salida del túnel no lo echemos por la borda por precipitarnos”, enfatizó.



El presidente realizó estas declaraciones por después de reunirse con los representantes de deportes de los cabildos insulares, con quienes abordó la necesidad de realizar un censo de instalaciones deportivas con vistas a poder optar a realizar inversiones para su modernización aprovechando los fondos de recuperación, por ejemplo dotándolas con energías sostenibles para que sean autosuficientes.



“Tenemos que ir normalizando la actividad deportiva”, dijo Torres, y señaló que también se ha abordado con los cabildos una mayor coordinación para que los deportes vernáculos lleguen a los colegios e institutos y para favorecer la incorporación de más mujeres con mecanismos como “la discriminación positiva de las fichas” para las niñas.



También se acordó que en la próximas semana se constituirá el Consejo Canario del Deporte, que está pendiente de constituirse desde 2010 y se habló de la creación de una marca unificada del deporte en Canarias que singularice el deporte en las islas en el exterior