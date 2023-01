El presidente de Canarias cree sangrante la libertad del presunto asesino de Romina Celeste

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, considera "sangrante" e "hiriente" que el presunto asesino de Romina Celeste Núñez haya salido en libertad al haberse cumplido el tiempo máximo de prisión preventiva sin que se haya celebrado juicio y ha manifestado que "no se puede tener una justicia del siglo XVII en pleno siglo XXI".



En declaraciones a los medios de comunicación tras protagonizar un desayuno informativo de Nueva Economía Forum en Madrid, Torres ha afirmado que "hay que exigir el cumplimiento de los plazos" y reflexionar sobre por qué en ocasiones esto no ocurre.



"Habría que hacer una importante reflexión y no buscar culpables pero sí buscar todos los medios para que no lleguemos a casos como este que es sangrante, que es hiriente", ha declarado.



El presunto asesino de la joven paraguaya Romina Celeste Núñez, su marido Raúl D.C., salió de la cárcel de Lanzarote justo el día en el que se cumplían cuatro años desde que fue enviado a prisión preventiva como presunto autor de delitos de homicidio, malos tratos, lesiones y profanación de cadáver el 13 de enero de 2019.



Romina Celeste Núñez murió el 1 de enero de ese año en su casa de Costa Teguise y su marido reconoció ante la juez de Instrucción que quemó su cuerpo, lo descuartizó y lo arrojó a diferentes puntos de la costa de Lanzarote, aunque hasta la fecha siempre ha negado haberla asesinado, ya que sostiene que se encontró muerta a su mujer al regresar a casa de madrugada y que se asustó, porque temía que le culpasen a él, ya que Romina ya lo había denunciado por malos tratos.



Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha decidido investigar de oficio las disfunciones que se hayan podido registrar en el procedimiento y la Fiscalía ha pedido a la Audiencia de Las Palmas que obligue a personarse a diario ante un juzgado al presunto asesino, por considerar que existe un riesgo alto de fuga, mayor aún desde que ha traslado su domicilio de Lanzarote a Madrid.