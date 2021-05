El presidente de Canarias advierte de que el fin de toque de queda no significa que ha acabado la pandemia

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha advertido de que el levantamiento del toque de queda en las islas "no significa el fin de la pandemia" y ha querido dejar claro que el próximo fin de semana, el primero sin toque de queda en el archipiélago, "no hay nada que festejar".

Así lo ha manifestado tras la celebración de una Junta de Seguridad al objeto de establecer mecanismos de coordinación de cara al fin de semana y en la que se han tomado medidas para intensificar los controles y el cumplimiento de las normas adoptadas para el control de la pandemia por covid-19.





La Junta de Seguridad, que se ha celebrado en la sede de Presidencia en Santa Cruz de Tenerife, ha contado con la participación de integrantes del Gobierno autonómico, mandos de las fuerzas y cuerpos de seguridad, representantes de la Fecam y la Fecai, y de la Delegación del Gobierno.





En su intervención, el presidente ha dicho que ya hay mecanismos arbitrados para esa "máxima coordinación" y apeló a cumplir con "todas las restricciones" que están en estos momentos establecidas. Asimismo, recordó que mañana viernes se publicará la ampliación del horario de los establecimientos de hostelería y restauración hasta la medianoche.





Ángel Víctor Torres reiteró que la única medida que decae es el toque de queda y recalcó que eso no significa que pueda haber aglomeraciones, "ni a partir de las doce ni tampoco durante el día", toda vez que las normas establecen que en las islas que están en nivel 2 (Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y La Graciosa) el máximo de personas que se pueden reunir son 6 y 10 en el resto, que están en nivel 1.





En este sentido, Torres aclaró que después de la medianoche "se podrá salir a pasear o hacer lo que se quiera, pero recordó que están prohibidos los botellones, los actos que incumplan las ordenanzas municipales o cualquier otro que no esté permitido por las restricciones fijadas por el Gobierno".





"MAGNÍFICAMENTE BIEN"





El presidente reconoció que la sociedad canaria se comportó "magníficamente bien" el pasado fin de semana, cuando se puso fin al estado de alarma, por lo que espera que el fin que viene "tenga la misma responsabilidad que ha tenido en los fines de semana precedentes".





Según Torres, "el fin del toque de queda no significa el fin de la pandemia y, por tanto, no hay nada que festejar. Aún no. Y si alguien entiende que el fin del toque de queda este viernes es para salir a la calle a festejar que le hemos ganado al virus, se equivoca".





A este respecto, indicó que el mayor número de contagios se produce entre las personas que tienen entre 18 y 40 años, que todavía no están vacunadas y que, en consecuencia, pueden contagiar a quienes son vulnerables. Por ello, Torres les pidió "máxima responsabilidad".





De igual forma, admitió que en el Ejecutivo existe preocupación, en tanto en cuanto "no se sabe qué va a pasar" este fin de semana. No obstante, repitió que las restricciones relativas al número máximo de personas que se pueden reunir están en vigor tanto en los espacios públicos como privados, por lo que "no podemos hacer que vengan a casa más personas de las permitidas. Cumplamos las normas".





Añadió que lo que preocupa es que se quiera alterar esta norma, que considera fundamental para contener la pandemia, y advirtió que también se pondrán las sanciones pertinentes y se va a hacer un seguimiento específico por las fuerzas y cuerpos de seguridad.





Pese a todo, se mostró convencido de que si la sociedad canaria lo ha hecho bien hasta ahora y ha sido responsable, este fin de semana lo hará igual porque "no hay nada que festejar; tiempo habrá cuando se produzca el fin de la pandemia", apostillo.





REFUERZO POLICIAL





En cuanto a las medidas de seguridad previstas para este fin de semana, la Junta ha acordado la coordinación entre las fuerzas y cuerpos de seguridad, centralizado en la Delegación del Gobierno y en la Consejería de Seguridad del Gobierno de Canarias. Además, se van a activar con la Fecam las policías locales; también con el comisionado de seguridad regional de la propia Fecam.





El presidente señaló que esto significará que el próximo fin de semana habrá desplegados miles de efectivos, 7.000 entre Policía Nacional, Guardia Civil, más Policía Autonómica y Policía Local, lo que supone una presencia importante de seguridad.





Por último, incidió en que "si no hay dónde ir porque a las doce cierran los restaurantes, si está prohibido el botellón, si no puede haber aglomeraciones, no tenemos por qué creer que la cosa se va a disparatar". "Hay tiempo para recuperar el ocio nocturno, volver a ir a discotecas, para disfrutar de la noche, pero hagámoslo cuando tengamos inmunidad de grupo y no tengamos riesgo de contagio", concluyó.