El presidente de ASOFUER asegura que la temporada alta de 2021 superará "con creces" la de 2019

Los buenos índices epidemiológico que arroja Fuerteventura le ha valido para que el Consejo de Gobierno a criterio de la situación sanitaria de la isla baje a nivel 1. Este cambio en el nivel de protección genera una rebaja notable en las restricciones, sin embargo, desde la patronal hotelera de la isla, ASOFUER, su presidente, Antonio Hormiga asegura que “aquí no se ha notado ningún nivel de emergencia porque la actividad ha sido frenética durante todos estos meses; los bares llenos a reventar, están los que cumplen los protocolos que son bastantes, pero con los que no lo cumplen no ha pasado nada, ni siquiera hay inspectores para obligar a que se cumplan.”

Hormiga asegura que este descontrol no ocurría en los hoteles donde se exigía a “rajatabla” los controles de seguridad a la entrada del establecimiento, sobre la decisión del Gobierno de Canarias de no exigir prueba diagnóstica alguna para el hospedaje ha dicho que es un paso adelante porque a quince días para que comience la temporada alta, “todo lo que sea facilitar el acceso al extranjero es positivo.”

El empresario hotelero considera que la bajada de nivel de la isla es importante por el mensaje que se envía a los extranjeros, sobre todo a puertas de la temporada alta: “los extranjeros reciben un mensaje de tranquilidad, algo que no ocurre cuando estábamos en nivel 2.”

El próximo 1 de octubre comienza la temporada alta, Hormiga asegura que “estamos muy ilusionado porque las previsiones que tenemos es muy positiva, hay mucha demanda, muchos aviones, muchas plazas aéreas, no sé si será la mejor de los últimos años, pero seguro que mejor que la de 2019 que ya fue buena” Sin embargo ha habido un cambio de tendencia, antes se contrataban las vacaciones con meses de antelación, ahora, con la incertidumbre que todavía genera la pandemia, las reservas son de última hora, semanas antes de las vacaciones.