El presidente de la Asociación de Vecinos de Zárate asegura que la rotura de la tubería se veía venir

El presidente de la Asociación de Vecinos de Zárate, Aselmo Fernández, ha alertado en La Mañana de Cope Gran Canaria que el socavón que se produjo ayer por la tarde motivado por la rotura de una tubería en la avenida Blas Cabrera Felipe se veía venir.

Fernández remarca que la asociación ya había avisado del problema que podría generar en la vía no renovar el sistema de tuberías antes del nuevo asfaltado: “lo que no se puede hacer es ponerse zapatos nuevos con los calcetines agujereados, nosotros ya le trasladamos al ayuntamiento que si no se arreglan las tuberías terminaría por reventar por la cantidad de tonelaje y peso que soporta unas tuberías que llevan más de 50 años instaladas.”

El presidente de la asociación critica el tiempo estimado para reparar la vía que está cerrada al tráfico y genera largas colas en la avenida marítima, asegura Fernández que “está afectado a unos 75.000 vecinos, ayer tuvimos un importante corte de agua en varios barrios y esta situación no puede seguir así, no se puede hacer obras sin control.”

Fernández también echa de menos que no se estén haciendo catas de profundidad en la zona para comprobar si hay bolsas de aire que ha generado el vertido de aguas debajo del asfalto: “que van a hacer poner la tubería nueva volver a tapar y con esos huecos se volverá a partir la carretera.”

El tramo afectado alcanza unos 130 metros de carretera y debido a la situación de la vía considera que esto volverá a ocurrir en otra zona de la avenida: “cambiar la tubería es una obra que se debería haber hecho antes de asfaltar.”

Por su parte el ayuntamiento desliga la rotura de la tubería con las obras da Metroguagua, según Augusto Hidalgo, el reventón se produjo por un problema de presión debido al bypass que se hizo en una tubería de la laja que era mayor que la de Blas Cabrera Felipe y ésta no aguantó la presión.

El regidor no desvela cuanto tiempo durarán las obras asegurando que se hará lo más rápido posible.