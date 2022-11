El PP presenta a Miguel Jorge al Cabildo grancanario y a Poli Suárez al Parlamento

El Partido Popular presentará en las próximas elecciones autonómicas y locales a Miguel Jorge como candidato a presidente del Cabildo de Gran Canaria y a Poli Suárez como cabeza de lista al Parlamento por esa misma isla, según ha anunciado hoy el líder de la formación, Manuel Domínguez.



En rueda de prensa, Domínguez ha defendido que el PP va a conformar para los comicios de mayo de 2023 un proyecto "ilusionante", basado en su apuesta por poner en valor el municipalismo.



Por ello, ha resaltado que le resulta "un placer presentar a los compañeros que vienen del municipalismo" (Jorge es alcalde de Santa Brígida y Suárez gobernó Moya), para configurar una candidatura que "abra puertas y crezca, gane músculo", gracias a los que "se han incorporado nuevos y especialmente a quienes han peleado desde el PP por esta tierra".



Los dos son candidatos que "conocen perfectamente la política local y cómo atender las dificultades de los ciudadanos" que es el "objetivo que asumimos de manera voluntaria desde el municipalismo al que me comprometí", ha insistido Domínguez.



El presidente del PP de Canarias ha destacado de ellos "la experiencia y su conocimiento de la isla" y se ha declarado "convencido" de que "estarán a la altura".



El reto ahora es "conformar el equipo de hombres y mujeres que les van a acompañar, con el claro objetivo de gobernar", porque valora al PP como "la alternativa de gobierno clara en Gran Canaria".



Buscan con sus listas y su proyecto "convencer a los ciudadanos de dar una oportunidad al PP para demostrar la capacidad de gestión que nos avala en la gestión municipal", ha dicho.



Sobre el resto de candidatos, ha expresado que "el PP tiene un planificación que se cumple a rajatabla" y que obedece a "calendarios internos del partido".



Sobre los candidatos a los ayuntamientos, ha señalado que seguirán la planificación y que los cabezas de lista a las ciudades capitalinas (Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife) se conocerán una vez se empiecen a dar a conocer otros candidatos de capitales de provincia en la península.



Ha adelantado que en las grandes ciudades, tanto las dos capitalinas como Telde y La Laguna, ya tienen sus nombres, aunque ha eludido darlos a conocer.



"El PP marca un orden interno y ese orden lo cumplimos a rajatabla", pero ha asegurado que "hay problema cero" en la elección de candidatos y que tienen "el trabajo hecho" en las grandes ciudades.



También ha adelantado que "habrá paridad", no porque lo exija la ley sino "porque el PP cree en ella".



El candidato del PP al Cabildo de Gran Canaria, Miguel Jorge, ha agradecido al partido "la confianza y la posibilidad de liderar la candidatura" y ha puesto en valor su "experiencia".



Miguel Jorge ha recordado que fue vicepresidente y consejero del Cabildo grancanario así como diputado regional y ahora mismo alcalde, por lo que conoce "la atención directa al ciudadano y sus problemas, la isla y los municipios".



Ha hecho hincapié en que conoce la isla "en profundidad, con sus fortalezas y oportunidades además de sus debilidades", por lo que se propone junto a su equipo a "transformar Gran Canaria, para que la sociedad civil sea protagonista, y los autónomos y emprendedores tengan oportunidades".



Cree en "un Cabildo donde todos en libertad puedan ejercer lo que crean más conveniente, donde no se censure a nadie por lo que piensa o siente, y que sea una sola voz y no tres voces como ahora a la hora de defender la isla".



Para Miguel Jorge, el plan de su partido es "un proyecto político ilusionante, que puede unir a quienes piensan como nosotros", tanto a "los votantes de centroderecha y desencantados de izquierda que vean el ejemplo de moderación en el PP".



Ha recordado que ya fueron partido mayoritario y ganador en la isla, "porque estábamos unidos", según ha explicado.



El candidato a presidir el Cabildo de Gran Canaria ha afirmado que va a poner "toda la carne en el asador para que el PP vuelva a ser el partido mayoritario del país con las mejores ideas y proyectos para los ciudadanos" y con "las mejores personas, en un cóctel con el que vamos a ganar".



Por su parte, el cabeza de lista al Parlamento de Canarias por la circunscripción de Gran Canaria, Poli Suárez, se ha declarado dispuesto a "liderar esa plancha para mayo de 2023" por su isla y también "darlo todo", porque Gran Canaria "necesita de oportunidades y de voces en el Parlamento que la defiendan y crean en ella".



En el plan para gobernar "Gran Canaria es importante" y ha recordado que en esta legislatura han practicado "una oposición propositiva, tendiendo continuamente la mano al Gobierno de Canarias con propuestas e ideas serias y rigurosas".



El PP es "la alternativa en Canarias", ha defendido Suárez, quien ha expresado que es "un placer tener esta oportunidad de seguir llevando la voz de Gran Canaria al Parlamento de Canarias".



En concreto, ha enfatizado la necesidad de "hablar de proyectos en materia social, en infraestructura y en ser la voz de la isla" para "liderar un proyecto sólido y juntos ser capaces de colocar a Gran Canaria como el motor económico del archipiélago".



Se ha declarado centrado en que "se recupere la ilusión y confianza" entre los ciudadanos de la isla.



Esta propuesta será elevada al comité electoral para su ratificación.