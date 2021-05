Preocupación en los autónomos por las ayudas públicas: "Si se cobran a final de año, muchos no llegarán"

El presidente de la Asociación de Autónomos en Canarias, Juan Carlos Arricivita, ha expresado su temor a que muchos emprendedores tengan que cerrar sus negocios en las islas, si no reciben pronto las ayudas prometidas desde las administraciones públicas para ayudar a los sectores afectados por la pandemia.

Un aviso que lanzan después de “los muchos titulares sobre ayudas que ha habido”, señalando en este caso a la financiación europea, de la que dudan que vaya a llegar este año, los 1.144 millones de euros que tienen que llegar a Canarias procedente del Estado o la convocatoria de 86 millones de euros que lanzó el Gobierno regional hace mes y medio.

Juan Carlos Arricivita explicaba que el ejecutivo canario todavía no ha publicado la convocatoria de los más de 1.100 millones que llegan desde el Gobierno Central y temen que un parte de este dinero pudiera empezar a cobrarse a final de año o principios de 2022." Muy tarde para algunas empresas que no llegarán a esa fecha" explicaba, pidiendo que se cobren en un plazo de tiempo de sesenta días.

"LAS AYUDAS SE COBRAN TARDE"

El presidente de los autónomos se queja del retraso en este tipo de procesos ejemplificandolo con lo que ha ocurdido con la ayuda concedida por el Gobierno de Canarias. Un mes y medio después, de los 86 millones anunciados, solo 10,5 millones han llegado a los bolsillos de los emprendedores. Por eso piden una simplificación administrativa, pero también más plantilla en las cámaras de comercio, para que el dinero llegue en tiempo y forma. Se quejaba también de que habrá una importante cantidad de autónomos que no reciban nada al tener deudas con la Seguridad Social.

Por otra parte, ha valorado de forma positiva, la ampliación de horario hasta las doce de la medianoche para la restauración en las islas que se encuentran en nivel 2 de alerta. En este caso cree que se ha “demonizado” al sector, sin que nadie les argumentase porqué tenían medidas tan restrictivas. Cree que la ampliación va a generar economía y vida y que empresas que estaban al límite, puedan ir recuperándose.

PROPUESTA DE ESCALONES PARA LOS AUTÓNOMOS

En cambio, no ve con tan buenos ojos la propuesta para escalonar la cotización de los autónomos, un “disparate”, dice que no se ha tratado en la mesa de diálogos con los autónomos y de la que opina que “está hecha por alguien que no sabe del día a día de estos profesionales.

Para ellos pone como ejemplo lo que le ocurriría al primero de los escalones. Aquellos que facturen 3.000 euros anuales y que pagarían 1.080 euros, el 36 % de cotización sobre rendimiento mensuales a la seguridad social. Ve en la propuesta un fin confiscatorio que podría convertir a los autónomos en un empleado de la Seguridad Social, “porque trabajarías para pagar a la Seguridad Social. Podría pasar que en algunos tramos se pagar hasta un 67 % de impuestos. Esto fomentaría la economía sumergida”.

En Canarias hay aproximadamente 130.200 autónomos y la mayor parte de ellos, dicen desde ATA, cotizan la base mínima.

LEY SOBRE LOS RIDERS

También se ha pronunciado sobre la ley Rider, planteada por el Gobierno Central. Cree que muchos de estos profesionales actualmente trabajan para varias empresas, por lo que la propuesta, que califica de “mediática”, no les beneficia.

