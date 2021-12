¿Es posible que Canarias adopte un toque de queda sin estar en estado de alarma?

Después de conocer que el Gobierno de Canarias ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma que avale la limitación de horarios y movilidad, hemos querido conocer la opinión de un catedrático en Derecho Constitucional. Hemos querido saber si considera que es ilegal la implantación del toque de queda fuera de un estado de excepcionalidad.

Gerardo Pérez, catedrático en Derecho Constitucional y profesor de la Universidad de La Laguna, dice que “en su opinión una medida que está contemplada en nuestro ordenamiento jurídico para ser adoptado dentro de algunos de los estados excepcionales: estado de alarma o estado de excepción. Ahí no hay ninguna duda de que es viable, constitucional y legítimo su interposición”

“Dado que no estamos en ningún estado de alarma o de excepción, debemos aplicar la legislación ordinaria. Si es cierto, que aplicando la legislación sanitaria se establece unas medidas, en las que, dentro de la idoneidad de las medidas, la proporcionalidad y la ponderación puede haber algunas restricciones a los derechos”, añade.

Gerardo Pérez insiste que a su juicio no podemos “convertir un estado sin alarma en lo mismo que lo que si fuese de alarma. No podemos pretender estar en normalidad, pero aplicando las medidas de excepcionalidad”.

El catedrático en Derecho Constitucional: “Tenemos que decidir, pero yo no voy a discutir si el toque de queda es lo adecuado o no. Igual es lo perfectamente adecuado, pero en ese caso, entiendo que habría que decretar un estado de alarma. Porque si no, es negar formalmente el estado de alarma, pero actuar materialmente como si continuáramos en un estado de alarma. A mi modo de juicio, no es la forma correcta de proceder”.

¿PORQUÉ CATALUÑA APLICA EL TOQUE DE QUEDA?

Preguntado por la medida que se ha adoptado en Cataluña, tras decretar el toque de queda en toda su comunidad, el catedrático ha indicado que “esto es en una interpretación jurídica y no pretendo tener la verdad”.

Gerardo Pérez: “Yo digo que es mi opinión, esto no son matemáticas, y estamos dentro de una interpretación jurídica. Yo no pretendo decir que tengo la verdad, pero yo si entiendo que no procede fuera de los estados excepcionales, adoptar medidas, que claramente están adoptadas solo para los estados excepcionales”.

“Las limitaciones que se han adoptado hasta ahora, con respectos a unas reducciones de aforo, son afectaciones más tenues a los derechos fundamentales. Sobre todo, que pasan un filtro de examen con respecto a la idoneidad de la medida, la proporcionalidad y la ponderación de la misma. Que también es discutible porque la normativa, con la cual se hacen esas restricciones sin estado de alarma está recurrida ante el Tribunal constitucional y están pendientes de sentencia del tribunal constitucional y no sé lo que dirá, peor como al final decreten la inconstitucionalidad, todas estas medidas que se están adoptando decaerían”, aseveró.

Concluye destacando que “como el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado, hay que reconocer que fuera de los estados de alarma se pueden adoptar ciertas medidas restrictivas, pero ésta en concreto es claramente de las que están dentro del estado de alarma”.