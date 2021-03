¿Por qué no bajan los contagios diarios en Gran Canaria?

En las últimas 24 horas, se han detectado un total de 90 casos en Gran Canaria, que actualmente mantiene activos 2.418 casos y suma otra cuatro muertes que elevan el número de fallecidos hasta las 200. En la isla no acaba de descender el número de casos diarios que se registran, a pesar de que ya se han cumplido diez días desde que entramos en la fase dos y según los especialistas es en esta semana cuando esa bajada de casos iba a comenzar a notarse.

El descenso fue aprobado el domingo 21 de febrero y entró en vigor al día siguiente. Desde ese lunes se han registrado 746 contagios, a una media de 74,6 cada día. De hecho en las diez jornadas que han pasado desde entonces, nunca hemos bajado de los 50 casos diarios. Cuando más nos aproximamos fue este pasado lunes, 1 de marzo con 53 casos.

Canarias supera los 600 fallecidos por coronavirus, 200 de ellos en Gran Canaria Canarias reportea 4 fallecidos más, todos en Gran Canaria que deja a la isla con 200 óbitos y al archipiélago con 601 Las Palmas de Gran Canaria 03 mar 2021 - 17:13

¿POR QUÉ NO DESCIENDEN LOS NUEVOS CONTAGIOS?

Se lo hemos preguntado al neumólogo del Hospital General de Gran Canaria Doctor Negrín, Miguel Ángel Ponce, que ve varios factores detrás. Entre ellos el predominio de las nuevas cepas de la Covid-19, como la brasileña que es más infecciosa y los anticuerpos de la vacuna apenas pueden controlarlo.

Otro de los motivos es el descontrol del aforo en la hostelería que acaba de reabrir sus puertas, y el escaso control que se hace en los centros comerciales o el transporte público. Las cuarentenas son otro factor en el que se producen fallos, “sigo pensando que no se están haciendo del todo bien”. Esto provoca que el número de casos no descienda y explica que los “hoteles de pacientes” no funcionan.

CONTROLES MÁS ESTRICTOS EN PUERTOS Y AEROPUERTOS

Reclama también un mayor control en puertos y aeropuertos, recordando que los controles con PCR son aleatorios y que en torno al 15% de los llegados a Canarias no reciben ninguna llamada para comprobar su estado.

Insiste también en las mascarillas y en el uso de las quirúrgicas o las FFP2, cree que se usan demasiadas hechas de tela. Y pide más cribajes para detectar a los asintomáticos en las dos capitales de Canarias, cuyas indice a los 7 y 14 días está por encima de los 100 y los 200 casos respectivamente. Todos ellos factores que hacen pedir a este especialista aumentar las restricciones, “pero en bajo ningún concepto, relajarlas”.