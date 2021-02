"La Policía se siente impotente por no poder actuar en condiciones frente a la ocupación"

Pablo Pérez, portavoz de JUPOL a nivel nacional -sindicato mayoritario de la Policía Nacional-, ha asegurado en los micrófonos de COPE Canarias que, en muchas ocasiones, los agentes se sienten “impotentes” al no poder actuar frente a la ocupación.

El portavoz del sindicato ha insistido en que se debe diferenciar entre dos cuestiones principales: si se trata de un allanamiento de morada, en el caso de que se acceda sin permiso a una vivienda habitual o una segunda vivienda, ya que se contempla actualmente como morada; o, en el caso de que no sea este supuesto y se acceda a una vivienda donde no residen los propietarios, se califica la casa como un bien inmueble y sería cuando los agentes no pueden intervenir en el caso de que se ocupe “se trata de usurpación no allanamiento”.

“Si no se produce la ocupación en el mismo momento y se pilla in fraganti, no se puede hacer nada”. Algo que Pablo Pérez denuncia, ya que señala que no pueden realizar su trabajo “interviniendo en condiciones”.

En el momento en el que se produce una ocupación, los agentes únicamente pueden proceder a identificar a los okupas, dar parte a la autoridad judicial y animar a los afectados a que denuncien vía penal y policial para que se activen los protocolos lo más rápido posible para expulsar a estas personas.

Sin embargo, según Pablo Pérez, en muchas ocasiones cuando finaliza todo el proceso –que suele ralentizarse- de expulsión de estas personas de una propiedad privada, el inmueble se encuentra inhabitable. “Muchas veces cuando entramos en estas viviendas son pocilgas y, además del perjuicio del tiempo y la ocupación, el dueño tiene que invertir en repararla”, critica.

“Nuestra sensación de impotencia se agrava, sobre todo, cuando una persona ha tenido una vivienda cerrada durante tiempo y cuando la necesita se encuentra que está ocupada”. El portavoz del sindicato de la Policía Nacional solicita un cambio legislativo para que los agentes puedan actuar de inmediato desde que se produce una ocupación.