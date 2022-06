La Policía Nacional lanza una serie de recomendaciones de seguridad ante el derbi canario

La Policía Nacional ha pedido a las aficiones de la UD Las Palmas y el CD Tenerife que en el partido de vuelta de la fase de ascenso a Primera División que disputarán este sábado en Gran Canaria los dos clubes eviten aglomeraciones antes y después del encuentro y que prevalezca el "respeto" y la "cordialidad" propios de un evento deportivo.



Estas son algunas de las medidas de seguridad que la Policía ha solicitado a todo aquel que vaya a desplazarse este sábado hasta el estadio de Gran Canaria para presenciar este partido, considerado de alto riesgo, con el fin de evitar cualquier tipo de incidente.



Acudir con tiempo suficiente al estadio para evitar las aglomeraciones, mantener las pertenencias siempre a la vista, el bolso cerrado y hacia delante para utilizar los bolsillos delanteros, además de llevar solo lo imprescindible y no portar objetos contundentes o potencialmente peligrosos, son algunas de las peticiones policiales.



Si se acude al encuentro en vehículo particular, se recomienda no dejar objetos de valor o llamativos a la vista y estacionar en zonas transitadas e iluminadas, evitando, en la medida de la posible, las descampadas y alejadas del centros urbanos.



Dentro del estadio, se solicita que se dejen libres los accesos y salidas de emergencias para facilitar la evacuación en caso de ser necesario.



En el caso de observar a personas o grupos que puedan estar causando algún tipo de incidente, la Policía Nacional pide que se ponga en conocimiento de este cuerpo, ya sea a través de agentes que se encuentren en el lugar o a través del 091.



Tras el evento, se recomienda evitar las multitudes en los alrededores y no utilizar cajeros automáticos para retirar dinero en efectivo en los alrededores de la zona o donde pueda haber mucha gente observando.