La Policía Nacional desvincula la delincuencia a la inmigración en Canarias

El Jefe Superior de Policía Nacional de Canarias, Rafael Martínez, ha ha comentado este lunes que no hay que tener "temor" a que los menores migrantes dejen los centros tutelados cuando cumplan la mayoría de edad sino trabajar entre todos para que se logre "lo mejor posible" para ellos.

En declaraciones a los periodistas con motivo de las 'Jornadas sobre Inmigración', organizadas por el CGPJ y el Gobierno de Canarias, ha apuntado que debe haber "soluciones políticas" tanto del Estado como de la comunidad autónoma y que desde el ámbito policial se adaptarán a las medidas.

Además, ha defendido que para detectar mejor las tratas de personas hay que investigar conjuntamente "con los países de origen" pues es "difícil" seguir su rastro si no hace desde el momento de la salida y ha apuntado que las rutas no parten de Canarias aunque ha habido "algunos casos", sino más bien el archipiélago funciona como cualquier otro lugar y también sufre la acción de organizaciones criminales. "De Nigeria no nos vienen tanto a Canarias", ha agregado.

Asimismo, ha desvinculado la inmigración del aumento de la delincuencia dado que esos delitos no suelen ser cometidos por migrantes "de última llegada" que "bastante tienen" con resolver su situación sino por personas migrantes que ya llevan cinco o diez años instalados.

Martínez ha insistido en que la inmigración "no influye nada" en la delincuencia y de hecho, ha lamentado que a veces se les atribuyen delitos a los migrantes que no han cometido.