La Policía investiga la muerte de un inmigrante en las calles de Las Palmas de Gran Canaria

Una persona fallecida ha sido encontrada en la mañana de este martes en la calle Albareda, en Las Palmas de Gran Canaria, según confirmó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Al respecto, indicaron que sobre las 09.20 horas el 112 recibió una alerta en la que se informaba de que en dicha calle había una persona fallecida, hecho que corroboró el personal sanitario una vez personado en el lugar.

SOMOS RED ASEGURA QUE FUE UNA VECINA DE LA ZONA QUIEN DESCUBRIÓ EL CADÁVER

Desde la ONG Somos Red, aseguran que una vecina quien localizó el cuerpo cuando fue a desaparcar su coche en la calle Albareda. En un comunicado explican que "se percató de que uno de los chicos que llevaba días durmiendo en esa zona, y que por la mañana eran desalojados por la policía, estaba en una posición extraña. Al ver que no reaccionaba ante el ruido del coche, y siendo enfermera, se acercó a comprobar su estado, dándose cuenta de la situación y activando a los servicios de emergencia.

Se presentaron unidades de la policía y el Servicio Canario de Salud, constatando el fallecimiento de esta persona, y siendo avisado el juez para el levantamiento del cuerpo. Desde Somos Red, lamentamos y sentimos profundamente el fallecimiento de este chico, lejos de su hogar y de su familia, en su camino hacia un futuro mejor, que se vio frustrado esta mañana.

Así mismo, queremos levantar la voz para decir ¡BASTA YA! Basta ya de que las administraciones no ejerzan su responsabilidad de acogida, de cumplimiento de los derechos humanos, de dejar abocadas a una situación de calle sin remedio a un montón de chicos. Basta ya de que se esté tratando de manera injusta a personas que no han cometido ningún delito y que están siendo bloqueadas en Canarias, incumpliendo la libertad de movimiento de cualquier persona en espacio Schengen, favoreciendo una situación grave y complicada en el archipiélago donde muchos chicos se encuentran sin ningún tipo de recurso.

Basta ya de que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a través de la Delegación del Gobierno, no flexibilice las normas y readmita a los jóvenes en los recursos de acogida y ayuda humanitaria. Basta ya de que las administraciones locales, cabildos y gobierno autónomo, no establezcan un diálogo para la búsqueda de soluciones de emergencia y para el desbloqueo de la situación. Basta ya de que Cruz Roja mantenga una postura inflexible no readmitiendo a los jóvenes que expulsó el pasado viernes.

Desde Somos Red defendemos que los derechos humanos no pueden ser una cuestión de competencias y exigimos a todas las instituciones que, de una vez, articulen respuestas. Que sean abiertos los recursos preparados para albergar a personas en situaciones de emergencia, porque entendemos que ésta lo es. Lamentamos y sentimos profundamente que un chico haya muerto en la calle ante tanta dejadez institucional y a sus amigos, amigas y familia les mostramos nuestro dolor y compartimos el suyo".