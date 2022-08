Podemos expulsa a los ediles de Las Palmas de Gran Canaria: Javier Doreste y Mercedes Sanz

Podemos Canarias ha expulsado al teniente de alcalde de Las Palmas de Gran Canaria y concejal de Urbanismo, Javier Doreste, así como a la edil Mercedes Sanz, responsable del distrito de Tamaraceite, San Lorenzo y Tenoya.



En declaraciones a Efe, Javier Doreste ha insistido en que la gobernabilidad y el pacto entre PSOE-NC y los tres ediles que concurrieron por Sí Podemos "está garantizada" y ha explicado que ya hace un mes el Ayuntamiento recibió una carta de la formación en la que se comunicaba la expulsión del partido y la petición de que pasasen al grupo Mixto.



"No entendemos esto a nueve meses de las elecciones. Ninguno de los dos nos queremos presentar, así que no somos rivales", ha apuntado Doreste, que entiende que lo ideal sería volver a conformar una alianza amplia que una de nuevo tanto a Podemos como a Izquierda Unida y a las sensibilidades que se han escindido en los últimos años, como la que lidera la diputada en el Congreso Mery Pita, a quien Doreste apoyó al firmar un manifiesto.



Según Doreste, ha trasladado al alcalde, Augusto Hidalgo, que según ha dicho es conocedor de la situación desde que llegó la carta, que su intención y la de Sanz es garantizar el pacto de gobierno durante los próximos nueve meses y seguir trabajando por la ciudad.



"Somos cargos electos de una coalición. Se tendrían que reunir todos los partidos que forman parte de ella para cambiar la situación", ha insistido.



Por su parte, fuentes de la dirección de Podemos han apuntado a Efe que no han sido ellos los que han filtrado la información y han apuntado que las discrepancias entre ambas partes "eran sabidas" y quedaron de manifiesto cuando Doreste apoyó a Mery Pita, a quien la formación morada considera una "tránsfuga".



También han aludido a que desde hace "mucho tiempo" Javier Doreste habría dejado de donar parte de su sueldo al partido, como es habitual entre los cargos electos, por lo que esta situación, han señalado las fuentes, "era inevitable".