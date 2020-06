La población canaria, 'encantada' con la visita real

Los canarios y canarias han recibido a los reyes de forma muy acalorada y emotiva esta mañana en la calle Cano, en Las Palmas de Gran Canaria.

La primera parada de Felipe VI y de la reina Letizia ha sido la Casa Museo Pérez Galdós dónde han firmado el libro de visitas y han querido conocer la casa del escritor y novelista Benito Pérez Galdós, en el centenario de su fallecimiento.

Muchos curiosos y personas que estaban por la zona quisieron compartir este día con los reyes. No dudaron en bajar a la calle y dedicarles gritos de 'Viva España' y 'Vivan Los Reyes'. La reina Letizia también levantó muchas pasiones con la vestimenta que eligió para esta ocasión, un vestido veraniego color verde mint y unas cuñas beiche. Muchas personas coincidían con que estaba "muy guapa para venir a vernos".

Entre la multitud se encontraba Pino que le pillió esta visita por sorpresa: "A mi me cogió comprando, no me esperaba su visita, pero la verdad que me encantó porque a el lo he visto desde niño y una ya no sabe cuándo volveré a verlos".

Maribel, por su parte estaba encantada con que hubiesen elegido a Canarias como la primera visita oficial tras levantar el estado de alarma. "La visita ha sido muy bonita, hace falta que vengan a Canarias y que nos vean. Me ha gustado muchísimo que hayan venido aquí. Hace mucha falta que vengan a las islas, ha sido muy ameno y ha tenido un detalle muy bonito firmándole el balón a este señor"

En cuanto a si era la primera vez que veía a los reyes, Maribel nos ha contado que gracias a que su hijo, que es médico militar, ha podido coincidir con ellos otras veces, pero que "como siempre han sido muy cercanos".

Maribel: "Ha estado muy bien, muy bien, sobre todo el detalle de coger el bolígrafo, firmar... ha sido muy bonito".

Por su parte Gracia nos contaba que son súper cercanos. "La verdad que me esperaba que fuesen menos cercanos, pero qué va. Nosotros en España necesitábamos en unos reyes que fuesen como ellos, así dándolo todo. Y sobre todo que hayan venido a Canarias en estos momentos que hay tanta angustía, que hayan venido...sinceramente brindo por ello".

"Hoy es un día maravilloso para todos nosotros y la verdad que muy emocionante. Te dan ganas de llorar por ver cómo se han implicado con todos los canarios".

Una jornada en la que no han faltado las anécdotas, la cercanía y las maravillosas palabras que han dedicado a los reyes. Todo estoen un momento en el que muchas familias canarias lo están pasando muy mal.

VISITAN LAS CANTERAS

Los reyes en su agenda en Gran Canaria, han dado un paseo por la playa de Las Canteras, donde Felipe VI ha dedicado unas palabras a la ciudadanía que se encontraba tanto en el paseo como en la propia playa urbana. El rey ha dicho que "da gusto" ver "un poquito de ambiente en la playa".

"Da gusto ya ver un poquito de ambiente en la playa", aseveró el monarca mientras conversaba con bañistas que en ese momento se acercaban a la barandilla del paseo de Las Canteras

Tras conversar y saludar a distancia a los congregados, la mayoría con mascarilla, los Reyes abandonaron la zona, no sin que antes el Rey probara un poco de jamón que le sirvieron al pasar cerca de un local de restauración.