La Playa de las Canteras se abarrota de gente en plena fase 3

A pesar de estar en nivel 3 de emergencia sanitaria y marcar registros por encima de la centena de contagios toda esta semana, durante las últimas 24 horas se ha batido un récord superando los 200 positivos, en concreto son 213, algunas playas de la isla siguen siendo muy concurridas a tenor del buen tiempo que se disfruta en Gran Canaria.



La playa de las canteras, hoy 29 de enero presenta una imagen muy poco instructiva para una ciudad que ya suma 12.076 casos de coronavirus en total, contabiliza 2.996 casos activos y 151 fallecidos. Según nos cuenta un usuario de la playa “cuando sube la marea nos apretamos más por lo que hay más sensación de aglomeración, donde realmente hay amontonamiento es en la zona de la Cicer y en la Peña de la Vieja, quizás aquí se habría que activar restricciones.”



En el paseo de las Canteras también vemos a mucha gente paseando y sin respetar la distancia de seguridad entre ellos, los viandantes se quejan de dejadez total, afirmando que no hay altavoces para avisar a los usuarios y ofrecer consejos, no hay control de aforo en la playa ni itinerarios en la avenida para dirigir la circulación de las personas, echamos de menos más control policial, ahora viene el fin de semana y no veremos ningún agente de la Policía Local. Vemos un exceso de relajación entre todos, no sólo las autoridades, también los viandantes pasan por aquí incluso sin mascarillas.



Durante las últimas 24 horas Gran Canaria ha incorporado 213 nuevos contagios de ellos 191 en Las Palmas de Gran Canaria. La Indencia Acumulada de la isla a 7 días es de 112 casos por cada 100.000 habitantes, a 14 días sube hasta los 220.