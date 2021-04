Piden dejar pasar a una persona por paciente en los hospitales de Canarias

“Sucia, con una bata de la Clínica La Paloma, sin peinar desde que salió de su casa y con las uñas negras”, así denunció Elsa, una mujer grancanaria, la situación de su hermana en el Hospital Insular Materno Infantil de Gran Canaria.

A través de cuenta de Facebook, la ciudadana explicó que su familiar ingresó en el centro desde el viernes 23 de abril, como otras muchas veces. Desde entonces, Elsa narra que no la han podido ver, debido al protocolo de seguridad por la Covid-19.

Según la grancanaria, el hospital solo llama a la familia para informarles del estado de salud de su hermana y las pruebas médicas que le van realizando. Ayer, lunes 26 de abril, fue su cumpleaños. Por ello, el cuñado de Elsa le rogó a los médicos que dejaran ver a su mujer, a lo cual cedieron. La idea era realizar una vídeo llamada sorpresa durante la visita para que todos sus allegados pudieran felicitarla, pero de repente colgó.

El hombre se dio cuenta de que, supuestamente, su mujer se encontraba en muy malas condiciones. “No la están atendiendo nada bien... Mi hermana no tenía ni un vaso de agua. Esto no es humano, es inhumano”, ha añadido su hermana.

“Que no nos dejen entrar por motivos de seguridad es entendible, pero que no dejen entrar ni siquiera a una persona o a un familiar para ver esto es lo que yo no entiendo. ¿Por qué no dejan entrar a un familiar? ¿Por la pandemia o por cómo están tratando a nuestros familiares?”, ha sugerido Elsa entre lágrimas.

CN8 Noticias Canarias adelantaba el testimonio de Elsa que cuestiona la profesionalidad del personal sanitario del Hospital Insular y les exige que cuiden de los pacientes, pues “es su trabajo” y que, “si no les gusta, que se busquen otra cosa”.

“Hoy en día, mi trabajo me encanta, voy con mi mejor sonrisa e intento dar lo mejor de mí. Qué menos que en esos sitios, que nadie está por gusto, vaya con sus mejores ganas y sus mejores motivaciones a hacer su trabajo. Porque es su trabajo, es lo que tienen que hacer”, ha aseverado la ciudadana.