El PP pide a Sanidad que espabile, pero Blas Trujillo no sabe con respecto a quién

El diputado del PP Miguel Ángel Ponce ha dicho en el Parlamento al consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo, que hay que espabilar ante el avance de la cuarta oleada de contagios de covid-19, pero este ha respondido que no sabe "con respecto a quién tenemos que espabilar".



Miguel Ángel Ponce detalló el avance en 14 puntos de los contagios en Tenerife y Gran Canaria en pocos días, la ocupación de las UCI al 20%, el "cambio de comportamiento" de las nuevas cepas del virus, el ingreso de gente cada vez más joven en los hospitales y el ritmo de vacunación muy bajo, y por eso dijo que "hay que espabilar".



"La gente está confusa, está ansiosa, estamos en la cuarta oleada, tendría usted que dar explicaciones de por qué la incidencia acumulada ha aumentado 14 puntos en Gran Canaria y Tenerife", dijo Ponce al consejero en una pregunta parlamentaria.



Afirmó que la incidencia no baja en Canarias porque el 90 por ciento de los casos corresponde a la cepa británica, que es "masiva" y contra la que "hay que actuar rápidamente", con medidas como aumentar las cuarentenas de diez a catorce días o habilitar hoteles de pacientes, dijo Ponce.



Blas Trujillo dijo que la secuenciación genómica que se realiza desde el Hospital de La Candelaria ha permitido detectar la presencia de varias cepas en Canarias, en especial la británica de forma importante, también algún caso de la brasileña y solo uno de la sudafricana.



Los protocolos para el tratamiento de los casos según las cepas son de ámbito estatal y no han cambiado, dijo Trujillo.



"Todo el proceso de protocolos está en revisión y desde que hay evidencia científica se adopta, pero hasta ahora, más allá de estar en discusión, no se ha aportado ningún elemento que modifique los protocolos y que son iguales en todo el Estado", precisó el consejero antes de apuntar que no sabe con respecto a quién hay que espabilar.