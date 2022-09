El PP pide cerrar el centro Gánigo

La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pepa Luzardo, ha detallado en rueda de prensa las iniciativas que el grupo llevará al próximo pleno, entre las que se incluye una moción relativa al cierre de Gánigo.



Luzardo ha reclamado el cierre “inmediato” del Centro Gánigo, un recurso social municipal de baja exigencia situado en la trasera de Las Canteras, afectado desde hace semanas por una plaga de chinches que no ha podido ser aún erradicada, lo que ha obligado temporalmente al traslado de estas personas a un hotel del municipio.



Ha recordado que desde el pasado mes de junio, se han realizado un total de nueve fumigaciones sin que la plaga haya podido terminar de erradicarse, afectando a las 32 personas que pernoctaban en esta instalación, situada en un edificio de cuatro plantas con más de 40 años de antigüedad.



El PP reclama el cierre del edificio, la finalización de las obras de la Fábrica de Hielo, situada junto a la Comisaría de la Policía Nacional en la Plaza Manuel Becerra, y el traslado a este nuevo recurso social del personal y los usuarios.



Como ha recordado, desde el inicio de la pandemia "no se ofrece comida caliente en el Centro Gánigo, lo que únicamente están haciendo comedores sociales de la capital" que "para más inri no reciben un solo euro de ayuda de este grupo de gobierno", ha añadido.



“Tampoco está operativo el servicio de lavandería ni de ducha”, ha insistido, a lo que se añade que el personal municipal que trabaja en el centro ha ido enfermando de forma paulatina al aspirar los vapores desprendidos por el producto usado para intentar erradicar la plaga de chinches, que se ha llegado a introducir en la instalación eléctrica del edificio.



A todos estos déficits que acumula el área social se suma el hecho de que “tampoco funciona el Servicio de Intervención de Calle y por tanto desconocemos el número exacto de personas que están durmiendo al raso en la capital grancanaria”, lamenta.



Desde el PP afirman que muchas de las personas sin hogar están recibiendo cita para ser valoradas por un trabajador o trabajadora social el 28 de octubre, es decir, dentro de un mes.



Del mismo modo, ha pedido una comparecencia sobre el Museo Néstor, cerrado desde 2017 y que "todavía no tiene ni proyecto ni puede realizarse la obra", y que se encuentra en un estado "lamentable" como ha denunciado.



Por otro lado, ha solicitado las cuentas del Carnaval del 1 y 2 de julio "para saber de forma desglosada cuánto costó y en qué se invirtió el dinero".



En sesión plenaria, ha dicho a los medios, se dará cuenta del informe de la Secretaría General que anula el voto ponderado en las comisiones informativas, como consecuencia de una sentencia firme a raíz de un procedimiento contencioso-administrativo presentado por el Partido Popular.



El alcalde, ha recordado, está "obligado a llevar al pleno otro acuerdo que permita recuperar a mi grupo el nivel de representación que nos han hurtado".



También pedirá la comparecencia sobre el mapa de bibliotecas, porque las de la ciudad "tienen una serie de debilidades que deben subsanarse, en personal y equipamiento".



Ha recordado que la biblioteca Josefina de la Torre "se inauguró sin libros, sin ordenadores y el ascensor que permite el acceso a personas con movilidad reducida no funciona".



El grupo Popular también solicitará en pleno instar al Gobierno de Canarias a que las obras de las aulas Enclave "sean en tiempo y forma", ya que varios padres "se han quejado de que sus hijos no pueden ir a clase porque no están listas las obras" desplazando así "a los niños a las aulas ordinarias" a pesar de sus necesidades especiales.



Para Luzardo "es un tema muy importante" que afecta "a muchas familias".Del mismo modo, los Populares se hacen eco de las quejas de los vecinos de San José y San Juan para "pedir la supresión de la aprobación inicial del planeamiento" que se realizó "en el mes de agosto, para que nadie se entere", al igual que el de Tamaraceite, cuyos vecinos están "indignados, porque no se ha contado con ellos", ha dicho.