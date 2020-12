La petición de un hostelero: "En Navidad, controlen las reuniones familiares, no los restaurantes"

El sector hostelero de Las Palmas ha lamentado que el Gobierno de Canarias no haya contado con ellos en la elaboración de las nuevas restricciones de cara a la Navidad.

Desde la Asociación de Empresarios de Bares, Cafeterías y Restaurantes de Las Palmas, aseguran que el Gobierno de Canarias no se ha reunido con ellos para discutir las nuevas restricciones que van a presentar hoy.

Se encuentran expectantes a lo que pueda pasar, ya que las medidas podrían afectar a los negocios de hostelería en Canarias. Antonio Márquez, miembro de la asociación, ha asegurado en COPE que a pesar de haber mandado por escrito una solicitud con sus peticiones de cara a las fiestas navideñas, nadie les ha contestado.

Entre las propuestas han solicitado que los locales de restauración puedan ampliar su horario de cierre a las 2 de la madrugada cumpliendo con las medidas sanitarias impuestas por el ejecutivo regional.

Además también piden que les quiten la restricción de no admitir a nuevos clientes pasadas la medianoche. Asegura que “esto en los restaurantes les está afectando ya que hay muchos 'deliverys' (repartos a domicilio) que no se pueden hacer”.

En cuanto al ocio nocturno piden que se abra “un poco la mano y que dejen que los restaurantes que sirven copas puedan admitir clientes hasta su cierre”.

Antonio Márquez expone que si les dejan hacer todas estas propuestas cumpliendo siempre con todas las restricciones sanitarias habrá un mayor control evitando la propagación del virus, que en las casas.

En este sentido ha sido muy crítico porque considera que en el ámbito privado no se están llevando a cabo las medidas sanitarias impuestas, “prueba de ello han sido los contagios en el ámbito familiar y social en las fiestas ilegales”.

HAY QUE CONTROLAR LAS REUNIONES EN ÁMBITO PRIVADO

Antonio Márquez ha insistido en la idea de que hay mucha gente que se está reuniendo en viviendas sin respetar ni la distancia social, ni el uso de mascarilla, ni el lavado constante de manos. Dice que “no le parece justo que ellos tengan que tener un control minucioso de que cumplen con las normas, cuando hay muchos jóvenes que hacen fiestas en casas sin control”.

Antonio Márquez: “Nosotros hemos hecho los deberes y espero que las nuevas restricciones sean para el ámbito privado. Si se limitan los grupos en las reuniones, a nosotros no nos va a afectar ya que cumplimos con las normas desde el mes de agosto”.

Añade en COPE que ellos no saben qué va a pasar. Lo que piden es que se abra la hostelería. “Nosotros cumplimos con las medidas, con el distanciamiento, con el lavado de manos con gel, con obligar al uso de mascarilla, con que no bailen... Si no nos dejan abrir a nosotros ,lamentablemente será un desastre en la calle, porque la gente joven va a seguir saliendo”.

Considera que “en las casas pasará como hasta ahora, que la gente hará lo que les salga de las narices, que aumentarán los contagios. En la hostelería se cumple con las restricciones, sean las que sean”.

“En lo privado será como hasta ahora, que no lo controla absolutamente nadie y es imposible. La gente está sociabilizando y cuando cerramos nosotros, se van a casas a seguir tomando copas”, concluye.