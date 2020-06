Un pescador saca los colores a los que no recogen su basura

Ayer en el Día Mundial de los Océanos, un pescador ha denunciado a través de un vídeo, la basura que se ha encontrado en unas rocas de la Bahía del Confital, en Las Palmas de Gran Canaria.

Una situación que avergüenza a muchas personas, que no conciben que se dejen bolsas de basura en este espacio -o cualquiera-, como si desapareciera por arte de magia. El problema de que no se recojan los residuos que generamos en un día de playa, es que podría acabar todo en el mar. Algo que es inconcebible y que debemos concienciarnos para que no pase.

Este vídeo es un claro ejemplo de la dejadez y de la falta de concienciación sobre nuestra tierra, nuestro litoral y nuestros mares. Porque todos los actos incívicos que cometamos en nuestro entorno, será bastante perjudicial para nuestra vida diaria.

Un pescador ha subido en las redes sociales su indignación ante estas imágenes que sacan los colores a cualquier persona. Una situación que desgraciadamentevemos con más frecuencia de la que nos gustaría.

En el vídeo este hombre se queja sobre todo de la pésima actitud que tienen algunos ciudadanos que acuden a pasar un día de playa y dice lo siguiente: "¿Qué bonito no? Cosita guapa, que tenemos aquí en nuestra tierra. ¿Te sientes orgulloso no, canario? Pues mira, ven aquí para que te sientas orgulloso. Mira canario como cuidas a tu tierra. ¿Tu te crees que esto puede ser? Esto no es todo, hay más, mira, mira, más basura..."

"Y así por todo el litoral del Confital. Viene uno aquí a pasar un rato, a echar una pesca y mira lo que te encuentras. Pero claro, estamos orgullosos de ser canario, de nuestras playas y mira lo que te encuentras... Basura de gente", concluye en el vídeo.

Las imágenes muestran la peor cara del ser humano. Este tipo de dejadez lo único que hace es dar mala imagen de nuestro litoral, un bien muy preciado para muchos canarios, pero sobre todo se trata de una acción que perjudica seriamente a nuestro medio ambiente.