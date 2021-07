La pesadilla de Lucy: fue a Venezuela para 4 días pero tardó un mes y 4 días en volver a Canarias

Cuando Lucy Rodríguez despegó desde el aeropuerto de Gran Canaria rumbo a Venezuela para participar en unas jornadas de tres días, jamás pensó que ese viaje se iba a convertir en una odisea, una aventura, que, con el tiempo, se convertirá en una anécdota, pero a día de hoy todavía le genera inquietud, desasosiego y ansiedad.

VIAJE A VENEZUELA

Según relata en La Mañana de COPE Gran Canaria, Todo comenzó el 18 de junio. Con sólo una dosis de la vacuna Pfizer en su organismo, se sometió a un aprueba PCR para viajar Caracas y el resultado fue el esperado: Negativo. Llegó a la capital al día siguiente, después de un largo viaje, con escala en Madrid y Estambul y antes de entrar al país de destino, el Gobierno venezolano, como a toda llegada internacional, le volvió realizar el test, después de una espera de 6 horas en el aeródromo, el resultado: positivo. La sorpresa dio paso a la incredulidad, la incredulidad a la angustia…

Aquí comenzó la primera parte de su pesadilla, la segunda fue peor… Las autoridades venezolanas la trasladaron a un hotel, comenta lucí que “el trato siempre fue bueno, el hotel era medicalizado, siempre estuve rodeada de sanitarios, y al quinto día me administraron medicamentos para reducir la carga viral”.

Tras 16 días en el establecimiento alojativo, repitió la prueba y en esta ocasión dio negativo, con el salvoconducto de la PCR, Lucy se dirigió al aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar para partir hacia España con escala Estambul y Madrid.

EL DRAMA COMENZÓ EN ESTAMBUL

Una vez aterrizó en el Istambul Airport y al hacer el cambio de vuelo hacia Madrid, las autoridades turcas le comentaron que la PCR que traía de Venezuela no era válida. Aquí comenzó realmente el drama: “No había traductor, gracias a Google podría comunicarme con los agentes turcos, en un momento me vi rodeada de la policía haciendo preguntas sin saber qué contestar porque no entendía nada, solo veía a un señor con una metralleta al lado mío y personal de seguridad rodeándome, nunca vi un sanitario”.

A Lucy, la trasladaron a una residencia universitaria en condiciones infrahumanas; sin atención sanitaria, sin posibilidad de cambiarse de ropa, sin toallas; para ducharse se secaba con las sábanas, la comida era fría y la repartían a las 10 de la mañana: “Me vi abandonada, no me dieron nada para el covid, pero como estuve asintomática, no me hacía falta, sin embargo sufro problemas de tensión y colesterol y tuve que comprar yo la medicación, la comida era insuficiente y tenía que comprarla yo pero eran galletitas, chocolate que pedía a través de WhatsAp a un supermercado.”

El consulado español hizo la gestión para sacarla de la residencia y ubicarla en un lugar con mayores y mejores atenciones, pero el Gobierno turco lo impidió. Una vez acabó el confinamiento, le realizaron un test de antígenos, pagada por ella, cuyo resultado fue negativo, con la ayuda del consulado arregló los documentos y pasajes y logró llegar a Gran Canaria el pasado 24 de julio.

Luciy pasó miedo, no sólo por la atención, sobre todo porque temía volver a dar positivo en Turquía, con el susto todavía en el cuerpo, recomienda que “si piensan viajar, miren bien a qué países y con las dos dosis puestas de la vacuna”.