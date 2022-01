18 personas podrían haber fallecido en el vuelco de una zódiac en aguas de Lanzarote

Salvamento Marítimo rescató anoche del agua a nueve personas que se encontraban junto a una neumática hundida a unos 80 kilómetros de Arrecife (Lanzarote), una embarcación que la ONG Caminando Fronteras teme que se trata de una zódiac que partió de la costa de Marruecos con 27 ocupantes.



Según ha informado a Efe una portavoz de Salvamento Marítimo, el rescate lo realizó la Guardamar Calíope sobre las 23.00 horas, en esta posición al sureste de Arrecife: 28º33' N, 12º52.1' W. Y, en ese momento, ya no había ninguna persona más a flote.



La posición coincide con la que se facilitó por la noche a los helicópteros de Salvamento de Gran Canaria y Tenerife desde el centro de coordinación de Las Palmas (28º34' N 12º52.6 W) cuando se recibió el aviso de que una zódiac había pedido socorro por teléfono a través de Caminando Fronteras, porque aseguraban que se hundían.



"Si no vienen en 30 minutos, estamos muertos", dijeron los ocupantes de la zódiac en una de sus últimas comunicaciones con la ONG española, ha señalado a Efe su portavoz, Helena Maleno.



La activista ha criticado que no se movilizara antes algún medio de rescate desde Canarias, a pesar de que su ONG fue trasladando a la Guardia Civil las llamadas y posiciones de cuatro neumáticas que había salido desde la costa de Marruecos a lo largo del martes hacia las islas más próximas, Lanzarote y Fuerteventura.



La Guardamar Calíope localizó a tres de ellas entre las 23.00 y las 0.20, con un total de 127 personas (92 hombres, 25 mujerees y seis niños), de acuerdo con el recuento en tierra del 112. La cuarta sigue esta mañana en el agua y ha vuelto ha llamar a la ONG.



La zódiac que naufragó había salido desde Tarfaya con 19 hombres, siete mujeres y un menor a bordo, siempre según la alerta que recibió Caminando Fronteras a través de los familiares.



Salvamento Marítimo intentó movilizar un helicóptero de rescate mientras la Guardamar Calíope iba de camino a la posición donde se había notificado el naufragio de la zódiac, como se puede escuchar en comunicaciones por radio del Centro de Salvamento de Las Palmas, a las que ha tenido acceso Efe.



Sin embargo, el más cercano, el Helimer 201, con base en Gran Canaria, estaba en ese momento regresando a tierra a repostar, porque acababa de localizar otra neumática a 110 kilómetros al sur este de Gran Canaria y se quedaba sin autonomía.



Su tripulación comunicó por radio que podría estar sobre la vertical del naufragio en un plazo de dos horas, a las 01.00 horas, después de cargar combustible y tripulación en la base de Gando.



Entonces se valoró enviar al Helimer de Tenerife, que tardaría en llegar a zona dos horas y quince minutos, pero con una diferencia clave: una vez allí tendría menos autonomía de vuelo en el rescate.



Finalmente, llegó antes la Guardamar Calíope. Cuando su patrón comunicó a tierra que "todas las personas que había a flote habían sido recuperadas", se pidió al Helimer de Gran Canaria que se dirigiera a su encuentro, pero no ya para "un rescate de personas en el agua", sino para evacuar a uno de los inmigrantes.

