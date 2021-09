“El perro maldito vuelve a salir a la calle”

A las 24:00 horas de este martes, se acogerá en Valsequillo la Suelta del Perro Maldito, el evento más conocido de sus fiestas en honor a San Miguel que han podido retomarse después de haberse suspendido (como se venían celebrando hasta ese momento) en 2020 por la pandemia de la covid-19.

Francisco Atta, alcalde del municipio, ha asegurado en el especial de La Mañana de COPE Gran Canaria dedicado a las fiestas, que “la lucha del bien y el mal estará más presente que nunca en un recorrido por estos 35 años que cumple el evento”.





El regidor insiste en que se trata de una fiesta llamativa, interesante y que gustará a todos aquellos que acudan a disfrutar de ella, a pesar de tener que cumplir con las restricciones impuestas por la crisis sanitaria. “Hay limitaciones de aforo, por lo que solo podrán acudir los que hayan obtenido previamente la entrada y habrá que respetar la distancia y el uso de mascarilla”. Asimismo, se ha reducido la duración del espectáculo a 25 minutos y no se podrá interactuar con el público de la manera habitual.

Sin embargo, los vecinos y los organizadores están contentos de poder retomar algunos actos de su festividad. Samuel, participante del evento y organizador, indica que se trata de teatro de calle. “Había una leyenda basada en que los hombres salían a capturar al diablo, que era la mayor expresión de maldad. En esto se basa el espectáculo”. Sin embargo, muchos creen ahora que encerraban a las mujeres y se iban a beber a los bares.

El artista está muy contento de que el evento pueda realizarse y que se empiecen así a recuperar actos culturales. “Se debe dar presencia a la cultura. Hay que avanzar en esta situación”. Advierte que las emociones que se experimentan en la fiesta no se puede contar. “Hay que vivirlo”.

Por su parte, Sergio, maquillador, insiste en que cada año la temática es diferente, así como la experiencia, no solo de los que acuden a disfrutar del espectáculo, sino también de los que le dan vida. “Este año me he inspirado en la destrucción del mundo, el fuego y la contaminación. Todos estos elementos estarán presentes en los maquillajes de los personajes”.

El alcalde y los participantes del evento invitan a todos a asistir a disfrutar de un evento de las fiestas característico de Valsequillo que, confiesan, “no deja indiferente”.