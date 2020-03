Pérez dice que no le "gusta" que no lleguen test rápidos a Canarias y esperará la explicación del Ministerio

El portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha afirmado que no le "gusta" que no vayan a llegar test rápidos a la islas aunque ha matizado que esperará a la explicación del Ministerio de Sanidad para ver si es una decisión justificada.

Así lo ha indicado el recién nombrado consejero de Sanidad durante la rueda prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado este jueves, donde agregó que "si hace falta" y son necesarios para el archipiélago los compra el propio Ejecutivo regional.

"A mi no me gusta, pero yo no soy médico y tengo que esperar a ver cuáles son las explicaciones del Ministerio y si estos test rápidos pueden ser más útiles en otros territorios", observó.

Por ello, resaltó que también hay que valorar si lo que se gana en rapidez se pierde en seguridad. "Estamos a la espera de que nos den una explicación y si no me gusta se lo diré al ministro", concluyó.