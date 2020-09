Pepe Mel, entrenador de la UD Las Palmas: "El Leganés es un equipo confeccionado para estar arriba"

El técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, Pepe Mel, atendió a los medios de comunicación en la previa del partido ante el Club Deportiva Leganés. El técnico destacó que "el último test de la pretemporada nos dejó muy buenas sensaciones, más allá del resultado. Ahora vamos a competir con uno de los grandes equipos de la categoría por presupuesto, como el Leganés. Vamos con mucha ilusión y ganas".

Cuestionado por la ausencia de Cedrés y Fabio, el técnico aclaró que "en el caso de Cedrés es un tema burocrático con la ficha. Mientras que Fabio se lesionó ayer y el lunes se hará una resonancia". Dos bajas que se suman a la de Javi Castellano, "es una posición en la que mañana tendremos que inventar algo. Javi no está y Fabio tampoco, son los dos jugadores que estaban diseñados para la tarea y no van a estar". Más allá de estas bajas el técnico aseguró que "en el aspecto deportivo tenemos una plantilla joven, con mucha ilusión y que está trabajando muy bien. Las cosas se están haciendo de forma coherente". Preguntado por nombres propios como Edu Espiau, Pepe Mel subrayó que "este año tiene la posibilidad de reivindicarse como un delantero de Segunda. Estuvo algunos días fuera del equipo, pero es un jugador que está en la dinámica del equipo y esperamos que nos ofrezca lo que necesitamos. En el caso de la portería nos sentimos muy seguros con Álvaro Valles y Álex Domínguez".

Pepe Mel también habló sobre la confección de la plantilla en este mercado de verano: "He estado en contacto contínuo con Luis Helguera y Tino Luis. Ellos conocen muy bien el mercado y mi confianza en ellos es máxima. Mi papel ha sido llamar a algunos jugadores para hablar con ellos y darles el empujón definitivo. Es muy bueno para nosotros que esté viniendo gente joven con ambición y hambre. Ahora nos faltan las últimas piezas del puzle que tienen que venir a mejorar lo que tenemos". De cara al partido de mañana, "el Leganés es un equipo confeccionado para estar arriba, con un gran presupuesto. Nosotros vamos con la idea de competir, que nuestros jugadores metan la pierna y peleen cada balón hasta el final", sentenció Pepe Mel.