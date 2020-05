“No se ha pensado en los migrantes que llegan de forma irregular al exigir la cuarentena de 14 días”

Arcadio Díaz Tejera, juez de control de los Centros de Internamiento de Extranjeros ha denunciado en los micrófonos de COPE Canarias la situación que tienen que vivir los migrantes que llegan de forma irregular hasta las costas de España, específicamente de Canarias, ante la crisis propiciada por el coronavirus.

El Gobierno de España ha exigido que todos los extranjeros que lleguen al país se sometan a una cuarentena de 14 días. Una medida que, según Tejera, posiblemente se ha tomado sin tener en cuenta a las personas que llegan a nuestro país de forma irregular. “Es posible que cuando redactaron esa orden no tuvieran en cuenta que la mayor parte de las entradas de Canarias son por la vía irregular”, apuntaba el magistrado.

Él insistía en que lo adecuado hubiera sido prever estas llegadas e instaurar una serie de bienes inmuebles para las personas que arriban en las costas de Canarias poniendo su vida en riesgo en una patera.

Según el juez, los protocolos han tenido que cambiar por completo, ya que normalmente después de que se localiza a estas personas y se les da los primeros auxilios, se inicia la afiliación, es decir, se les realizan una serie de preguntas sobre sus datos personales –nombre, edad, lugar de origen, si necesitan protección internacional, etc.-. Después quedan bajo custodia policial. Sin embargo, este protocolo que se seguía y que en un primer momento estaba a cargo del Ministerio del Interior y, posteriormente era derivado al Ministerio de Migraciones se ha eliminado.

“Ahora, por el contrario, al entrar directamente en cuarentena es Sanidad Exterior la administración que los atiende. Hasta que Sanidad no da el visto bueno no pueden alojarse en inmuebles de las ONG”, afirmaba.

Por esta razón, los migrantes están siendo acogidos por los cuerpos de Seguridad del Estado en los calabozos. Según Arcadio Díaz Tejera, “este no es el lugar óptimo para pasar la cuarentena. No han cometido ningún delito y no se les puede retener más allá de 72 horas”.

El juez critica que esta era una situación previsible para la que las Administraciones Públicas deberían haber estado preparadas. “Hace ya más de 26 años que recibimos una patera, no se trata de una situación excepcional”, denunciaba.

Él aseguraba que entiende que en las decisiones tomadas entorno a la gestión de la pandemia se esté improvisando porque se trata de una situación totalmente nueva, pero “la inmigración debería haberse tenido en cuenta. La situación geográfica del archipiélago no ha cambiado, las mareas tampoco, debería haberse previsto que llegarían pateras”, apostillaba.

Arcadio Díaz Tejera ha exigido a las Instituciones que creen un catálogo de bienes inmuebles para poder alojar de forma digna a estas personas que llegan de forma irregular a las islas, ya que él afirmaba que en Canarias hay bastantes infrautilizados. “No se puede pedir más a Cruz Roja u otras entidades del mismo índole”, decía.

“No responsabilizo a Cruz Roja, ni a la Policía Nacional, ellos hacen lo que pueden. Los responsables son la Administración General del Estado y la Administración Autonómica, no pueden decir que no les compete, ya que esta situación nos afecta a todos”, sentenciaba.

Asimismo, el juez de control de los CIE insistía en que esto no se trata de un hecho puntual y que “estas personas van a seguir llegando”, por ello insta a encontrar una solución.

Previsión, pensamiento estratégico y de reunión y provisión de inmuebles son las peticiones que hace Arcadio Díaz Tejera a estas Instituciones para atender a estas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad cuando llegan hasta las costas canarias.