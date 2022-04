"Me da pena matar a las vacas, pero estoy arruinado ya"

La guerra en Ucrania ha disparado las alarmas entre los ganaderos, al proceder gran parte de los productos agrarios que alimentan a su cabaña de campos ucranianos. A los productores no les sale rentable su actividad y han empezado a sacrificar a los animales ante la imposibilidad de mantenerlos. Dos ganaderos de Gran Canaria aseguran que cada día pierden 1.000 euros.

Miguel Perera y Manuel Alba afirman que están arruinados. El encarecimiento de los cortes y los cortes de suministro de materias primas han provocado mermar aún más su actividad, ya fuertemente afectada en los últimos años por el COVID-19 y la inflación de la energía. Están llegando nuevas remesas de piensos con precios desorbitados. La tonelada de millo ha pasado de 280 euros a más de 400. ‘’En las cuatro décadas que llevo trabajando no había visto nunca una situación así’’, asevera Perera.

Alba explica que el gasto de un animal asciende a 9 euros, mismo precio que se embolsan por la venta de leche. A ello hay que sumarle los costes de mantenimiento, el suministro eléctrico y el uso del agua. ‘’Tenemos 300 cabezas de ganado’’, relata preguntándose a qué precio debe vender el producto para subsistir. Sin embargo, expone que las industrias no están dispuestas a aumentar su valor y que relegan sus obligaciones al Gobierno.

Ambos no saben qué hacer en caso de no obtener una ayuda a corto plazo. ‘’No queremos dar pena ni subvenciones. Buscamos vivir de nuestro trabajo y que se nos pague un precio justo’’, declaran. ‘’O las industrias se ponen de nuestro lado o no podemos seguir poniendo dinero de nuestro bolsillo’’, manifiestan destacando que solo el Cabildo de Gran Canaria les ha echado una mano.