Peleas, violencia y vandalismo de menores inmigrantes alojados en unos apartamentos de Gran Canaria

La plataforma Salvemos el Turismo en Mogán ha denunciado que en el complejo turístico Puerto Bello, alojamiento temporal de menores no acompañados, se da una repetición continuada de vandalismo, gamberrismo y pillaje.



El comportamiento de los menores extranjeros no acompañados alojados en los apartamentos turísticos de Puerto Bello supone "el menosprecio y ultraje" a las normas de convivencia, se producen bajo los efectos de narcóticos y alcohol y se registran robos, saqueos y enfrentamientos violento entre ellos y con los vecinos, afirma la plataforma en un comunicado.



Este complejo se convirtió en centro de acogida como medida no anunciada con carácter transitorio y provisional dentro de la actual política de gestión migratoria del Gobierno de Canarias, desde el mes de septiembre de 2020.



Según la plataforma, han hablado con vecinos, residentes, turistas, comerciantes, hosteleros, hoteleros, taxistas y demás colectivos dependientes de la economía turística de Mogan, y ha transmitido reiteradas veces al Gobierno de Canarias "la incompatibilidad de convertir las instalaciones turísticas en centros de acogida e internamiento para inmigrantes irregulares y el dañino coste de pérdida de prestigio del destino turístico de Puerto Rico".



Cuarenta y ocho horas después de la visita de técnicos de UNICEF, han informado en la nota, al complejo turístico Puerto Bello, los menores extranjeros no acompañados procedieron "con virulencia" el día 10 de junio de 2021 al asalto del Bar Crazy Horse "y desvalijaron todo el alcohol posible".



Esta "reincidencia maliciosa" ha producido "una reacción de impotencia de los vecinos y unas pérdidas económicas y emocionales al honesto matrimonio propietario del Bar Crazy Horse", se afirma en la nota.



Este acontecimiento finalizó con una aparatosa intervención de la Guardia Civil, bomberos y ambulancias y hubo detenciones policiales.



El municipio turístico "no merece este trato de humillación" y el "riesgo de pérdida de turistas y visitantes a Puerto Rico es una realidad que las autoridades competentes no tienen presentes", según la plataforma.



En consecuencia de la "insistencia sin final de estas brutalidades" protagonizadas por los menores extranjeros no acompañados alojados en los apartamentos turísticos Puerto Bello, trasladamos la exigencia a su tutor legal, la consejería de Derechos Sociales, para "el cese inmediato del referido complejo turístico como centro de acogida e internamiento de inmigrantes irregulares", añade la plataforma.