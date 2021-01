Pelea entre un conductor y un ciclista en Gran Canaria

El pasado sábado en la carretera que va de Ayacata hacia la Presa de Chira, en el interior de Gran Canaria, un ciclista y un conductor se enzarzan en una pelea que no llegó a más, gracias a otros ciudadanos que frenaron la situación.

Los hechos ocurrieron tras una acalorada discusión entre coche y un grupo de ciclistas, ya que al parecer el conductor del vehículo hizo un adelantamiento temerario a varios ciclitas que circulaban por una de las carreteras del interior de la isla. Según podemos observar en las imágenes que circulan por diferentes redes sociales, se ve cómo el conductor le propina varios puñetazos al ciclista en la carretera tras supuestamente insultar o empujar a la novia del agresor.

Varias personas pudieron grabar el momento en el que se insultan y los allí presentes intentan frenar la pelea gritándole al conductor del vehículo: "¿Pero porqué lo tienes qué agredir?". El agresor muy enfadado gritaba : "¡A mi novia no la toques, a mi no novia no la toques!".

Al final del vídeo se ve claramente como el ciclista cae al suelo y como hay gente alucinada por lo que acababan de vivir.

Según un audio del presunto agresor que circula por grupos de mensajería instantánea, tanto el ciclista como el mismo denunciaron la agresión a las autoridades competentes. También se escucha que relata cómo el ciclista se le encaró diciéndo le: "Esto lo vamos a arreglar como hombres" y que cuando su pareja intentó apaciguar la pelea verbal, el deportista le empujó y propició que éste le diera un puñetazo que lo acabó tirando al suelo.

Finalmente intervino otro chico agarrando y calmando al conductor del vehíuclo para separarlos.