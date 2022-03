Pedro San Ginés revela que le investigan por una supuesta apropiación de 850.000 euros

El expresidente del Cabildo de Lanzarote Pedro San Ginés (CC) ha confirmado este martes que la Guardia Civil registró "cada rincón" de su casa con perros especializados en buscar billetes escondidos, en unas diligencias en las que se le señala como posible cómplice de la apropiación de 850.000 euros procedentes de Inalsa y el Consorcio Insular de Aguas.



En un comunicado en el que defiende su honestidad, San Ginés explica que hasta donde ha "podido saber" -porque las diligencias son secretas- y hasta donde le han "autorizado a contar", la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil le investiga por dos cuestiones "que no son nuevas", que ha denunciado en términos políticos la actual presidenta del Cabildo, Dolores Corujo (PSOE), y que Podemos ha puesto en conocimiento de la Fiscalía.



"Por la supuesta contratación irregular de un letrado en el año 2010 y por la supuesta apropiación indebida de 850.000 euros de Inalsa (Insular de Aguas de Lanzarote SA) y el Consorcio Insular de Aguas, por parte de ese letrado con mi complicidad. Y por otra parte, por los supuestos vínculos de dicha apropiación indebida con la adquisición de la vivienda en la que resido", detalla.



El portavoz de CC en el Cabildo subraya, al respecto, que su "escaso patrimonio", incluida su vivienda, y los pagos que realizó para tenerla proceden de un origen "completamente legal".



Respecto a la contratación del abogado en el año 2010, recuerda que se trató de una "una decisión colegiada y unánime de los nueve miembros del consejo de administración de Inalsa para todo lo relacionado con el proceso concursal y, por tanto, de los incidentes concursales que se derivasen de dicho proceso".



Y añade que su retribución se fijó "de común acuerdo con los administradores concursales designados por el juez, como no podía ser de otro modo".



"Sobre la supuesta apropiación indebida de 850.000 euros, reiterar que no eran fondos públicos, sino, muy al contrario, se trató de costas procesales abonadas por las empresas privadas que perdieron los respectivos incidentes-contenciosos, porque así se acordó con los administradores concursales, quienes entendieron, al igual que yo, que así los incidentes no tendrían ningún coste para las arcas públicas, que las costas de un abogado, si las hay, corresponden siempre al abogado; y, lo más importante, que dichas costas además fueron homologadas por el Juzgado de lo Mercantil", apunta.



Pedro San Ginés reconoce que la situación que vive "no es plato de buen gusto", pero asegura que confía en la Justicia.



"Espero que tras la investigación exhaustiva de todas mis cuentas, correos, redes sociales y cada rincón de mi vivienda, por agentes de la UCO y la unidad canina detectora de dinero en efectivo, queden algún día despejadas todas las dudas que pueda haber sobre mi honestidad y honorabilidad, bien en la fase de instrucción, bien en el juicio, si lo hubiera", asegura. E