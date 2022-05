Pedro Quevedo: "El Mercado de Altavista tiene un problema de gestión que debe revisar"

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se defendió de las críticas de CC sobre el abandono del Mercado de Altavista y la obligación de la corporación local de hacer una fuerte inversión pública que lo reactive.

Y lo hizo a través de su concejal de Desarrollo Local, Pedro Quevedo, quien explicó en COPE Gran Canaria que la responsabilidad corresponde a los rectores del mercado: “Hemos mantenido numerosas reuniones y contactos con ellos y hay que recordar que el Mercado de Altavista es una concesión administrativa por cuarenta años, que gestiona una sociedad anónima que se llama 'Playa de Altavista SA' y que paga 8 euros al año al ayuntamiento”.

El concejal aclaró que “estamos para controlar que las cosas funcionen, pero los que tienen que gestionar son ellos, no es gestión de esta corporación. En numerosas ocasiones les hemos hecho ver la necesidad de mejorar la gestión del espacio. Tienen 22 puestos y diez neveras grandes vacantes y lo tienen que gestionar ellos”, y repitió que “nosotros estamos aquí para vigilar y ayudar y tanto ayudamos que hemos solicitado una ayuda, pero el mantenimiento es de ellos y tienen un problema de gestión que deben revisar”.

El edil se hizo la siguiente pregunta, en relación a la mala gestión del mercado de abasto de Ciudad Alta: “¿Si hemos modificado el reglamento para que quien lo gestione tenga más facilidad para cubrir las plazas vacantes, qué está pasando entonces? Si funcionan los demás, no tiene por qué no funcionar éste, si está bien gestionado y es una referencia para esta parte de la ciudad. Nos tiene muy preocupado ese tema, de otra manera no hubiéramos pedido el dinero”.

Ante los que piden que el ayuntamiento entre de lleno en el asunto, el concejal replicó que “lo que nos faltaba es gestionar directamente el mercado con el déficit de personal que tenemos en esta casa. Les hemos señalado qué hay que hacer y el jefe de servicio ha enviado el enésimo escrito para renovar procedimientos de gestión. No se puede decir que el ayuntamiento entre a gestionar, porque eso es un disparate”.

Por último, Quevedo incidió en que la situación y la imagen del Mercado de Altavista es un tema de suma trascendencia para todos: “Es un problema de la ciudad y claro que nos preocupa que no funcione, pero pagan 8 euros al año y les damos todas las ayudas. ¿No creen que cada palo tiene que aguantar su vela?”.