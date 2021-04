Pedro Costeras renueva como secretario general de FSC-CCOO Canarias

El secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias (FSC-CCOO), Pedro Costeras, ha renovado su cargo por cuatro años más en el 4º congreso de la organización celebrado este viernes en el centro de convenciones de ExpoMeloneras en Gran Canaria.

El sindicato ha explicado que Costeras presidirá una comisión ejecutiva de catorce miembros que por primera vez tendrá mayoría femenina, pues la conformarán ocho mujeres y seis hombres.

Con la asistencia de 101 delegados de todas las islas, el congreso se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad sanitaria, destacando las pruebas de antígenos realizadas a todos los presentes y el voto telemático a través de teléfonos móviles, en lo que supuso un reto satisfactoriamente superado.

En su discurso de clausura, Costeras puso de relieve que el próximo mandato va a estar muy determinado por la lucha para que los distintos fondos que se han dispuestos para la recuperación económica tengan por destino el trabajo.

Además, defendió una recuperación económica y social "justa y basada en la centralidad del trabajo, de tal forma que el tantas veces mencionado cambio de modelo económico de Canarias se haga esta vez una realidad".

No obstante, indicó que el objetivo no será nada fácil y requerirá de mucho compromiso con valores "que no son solo del sindicato, sino de gran parte de la sociedad canaria".

En particular, señaló el obstáculo que supone que quien ha de ser motor de esa transformación, el Gobierno de Canarias, sea "tan mal patrón" y dé la espalda a la negociación de la consolidación y estabilidad del empleo público.