Pedro Bordón: "Sin la donación no estaría aquí"

El Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, se ha convertido desde noviembre de 2019 en uno de los 18 hospitales de España que realiza el trasplante cardíaco, por lo que aspira a hacer entre 15 y 20 cirugías de esta patología al año tras la puesta en marcha del Programa de Trasplante Cardíaco (TC).

El impulso de este programa a finales de 2019 ha permitido que el centro haya realizado hasta el momento tres trasplantes cardíacos, el primero de ellos al paciente Pedro Bordón, de 63 años, que dijo tenía un corazón "deteriorado", que le hacía pasar "mucho tiempo" en el hospital, y ahora afirma que se encuentra "asintomático total, con el nuevo órgano ahí, dándole caña".

El director general de Programas Asistenciales del Servicio Canario de la Salud (SCS), Octavio Jiménez, ha querido resaltar la importancia del programa puesto en marcha, ya que el mismo evita que los pacientes se tengan que trasladar a la Península para someterse a intervenciones quirúrgicas.

En concreto, Jiménez expuso en rueda de prensa que en los últimos diez años se han tenido que trasladar a Península 122 pacientes de Canarias para poder someterse a un trasplante de corazón, por lo que consideró que lo conseguido es un "hito para toda" la sociedad del archipiélago.

Este primer trasplante cardiaco en el Hospital Dr. Negrín se realizó en los primeros días de diciembre y tras 25 días ingresado --la media suele estar en 45 días--, Pedro fue dado de alta, según informó el director gerente de dicho Hospital, Jesús Morera, quien destacó la necesidad de preservar la identidad de donante al tratarse de datos confidenciales.

Añadió que tras la cirugía de Pedro, en la que se movilizaron unos 75 profesionales sanitarios de casi todas las categorías, se han realizado dos más. Morera apuntó que la primera operación fue "el momento en el que se convertía en realidad varios años de esfuerzo" porque el programa lleva trabajándose para su puesta en marcha más de dos años.

Asimismo, indicó que para realizar esta cirugía se "invierte" unos 80.000 euros.

SIN LA DONACIÓN, "NO ESTARÍA AQUÍ"

Todos los presentes en la rueda de prensa han incidido en la importancia de la donación de órganos para salvar vidas, incluso han entonado la frase de que cuando se producen, se hace un "regalo" de una familia a otra.

En este contexto, el paciente Pedro sus primeras palabras han sido de agradecimiento tanto para quienes donan, como para quienes después consiguen trasplantar el órgano. Así, ha aprovechado su presencia para instar a la población a que donen porque en su caso, dijo, de no haber sido por un donante, no estaría.

"Decirle a la población que, en la medida de lo posible, se hagan donantes de órganos porque si no fuese así, yo no estaría aquí, porque así me lo han asegurado", apostilló.

Canarias alcanzó en el año 2019 un total de 120 donaciones de órganos, lo que implicó un crecimiento del 9 por ciento con respecto a 2018, y posibilita una tasa de donantes de órganos de 50,6 por millón de habitantes, lo que ha permitido salvar la vida de 183 personas en el archipiélago.

Este récord de donaciones registrado en Canarias durante cuatro años consecutivos, hace que se encuentre por encima de la media nacional (que es de 48,9 donantes por millón de habitantes). De este modo, los profesionales de los hospitales de referencia del SCS han realizado 183 trasplantes de órganos, de los que 153 fueron de riñón, 28 de hígado, uno de páncreas, además del trasplante de corazón.

EL TRASPLANTE CARDÍACO

El jefe de servicio de Cardiología, Eduardo Caballero, explicó que el "gran beneficio" para los pacientes canarios de tener este programa en el archipiélago se puede entender cuando conoces la historia de los que se han tenido que trasladar a Península, que se encuentran en una situación "extrema, con el sufrimiento que supone tanto para los pacientes como para sus familias".

Agregó que hasta ahora tenían que estar en Península esperando un donante, con una "incertidumbre absoluta" fuera de su entorno familiar y social, y en "muchos casos con problemas" desde todos los puntos de vista, incluso económicos, por ello consideraron que era necesario un programa de este tipo atendiendo a que había centros y personas preparadas, así como por "existir capacidad de tener un suficiente número de donantes a nivel local que permitiesen que un corazón llegase en buen estado" al paciente.

"En muchos casos el corazón no puede estar fuera de un paciente, en situación de isquemia, más de cuatro horas y eso hace que cualquier traslado de un corazón a la Península y viceversa sea bastante límite", apostilló para destacar la importancia del programa.

Por su parte, el coordinador de trasplantes del Hospital Dr. Negrín, Vicente Peña, expuso que hasta el momento se realizaban entre 10 y 15 trasplantes al año --que se trasladaban a Península para ello--, por lo que con el programa impulsado en dicho centro hospitalario se prevén llegar a entre 15 y 20 cirugías de este tipo.

Así, Peña apuntó que la "mayor fortaleza" en el archipiélago es el incremento de donantes en Canarias, por ello se cree que un "gran porcentaje" de los trasplantes que se realicen, va a ser de los donantes que se generen en el archipiélago, lo que posibilitará tener "mejores resultados". Agregó que al año se perdían unos diez corazones.

Para realizar los trasplantes, entre los criterios que se deben tener en cuenta está la compatibilidad del grupo sanguíneo, el peso, el estado de salud del donante y el tiempo en el que el corazón está fuera del organismo.

Actualmente, indicó que en Canarias hay dos personas en lista de espera para realizarse esta cirugía en el Hospital Dr. Negrín aunque matizan que el programa lleva en funcionamiento dos meses, por lo que hay canarios en Península a la espera de realizarse el trasplante. En el caso de espera, señaló que está en una media de tres meses.

Finalmente, el jefe de servicio de Cirugía Cardíaca, Francisco Portela, indicó que no todos los pacientes tienen que estar ingresados, si bien admitió que hay un número de personas que están "muy deteriorados", que requiere de algún aparato para mantenerlo, son los trasplantes urgentes, pero un paciente esperando un trasplante "puede estar en su casa".

Así, cuestionado por si esta cirugía se puede aplicar en infantil, admitió que si bien hay "experiencia", el handicap con el que se encuentra es que tiene menos donantes, por lo que si hay que ir a por un donante "muy lejos, eso condicionaría los resultados del trasplante". Por ello, matizó, que se trata de un proyecto que "está ahí" pero se debe sopesar "mucho las ventajas e inconvenientes" que puede tener.