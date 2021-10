Pediatras del Hospital Insular Materno Infantil: "Ha quedado obsoleto y pequeño"

El Hospital Insular Materno-Infantil de Gran Canaria ha quedado "obsoleto y pequeño", según ha denunciado este martes la pediatra del centro María Teresa Angulo.



La pediatra, que ha comparecido en una comisión del Parlamento de Canarias, ha pedido la mejora de las condiciones de hospitalización de los niños a corto plazo, y ha insistido en que para ello es necesario acometer mejoras, modernizar las instalaciones y construir una nueva torre con todos los servicios pediátricos.



Ha lamentado que los hospitalizados viven en un "entorno decadente, deteriorado y poco acogedor", que tiene más de 40 años.



Además, ha criticado que comparten habitación cuatro menores con sus padres en un espacio mínimo en el que es imposible preservar la intimidad y en el que los progenitores no tienen espacio de descanso, tan solo un sillón reclinable.



Su compañero, el médico José Carlos Lodos ha comentado, emocionado, que los pacientes no pueden esperar cuatro años a que se construya la torre, que estaba prevista para este año.



"Me parece muy cruel que se juegue con las familias y los niños", ha manifestado Lodos, quien ha pedido a los representantes políticos que agilicen este proyecto.