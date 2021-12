Un pediatra remarca que un menor no vacunado tiene un 50 % más de posibilidad de infectarse de covid

Ya ha comenzado la vacunación contra la covid para menores en edades comprendidas entre los 5 a 11 años, muchos padres tienen dudas sobre la idoneidad o no de administrar las dosis a sus hijos, Por la mañana de COPE Gran Canaria paso el pediatra especialista en covid Abián Montesdeoca quien volvió a recordad que la vacunación pediátrica es segura, según sus palabras “la vacuna es segura, aunque ha tardado poco tiempo en hacerse, pero ha pasado los más exquisitos controles de sanidad ante de administrarse en población sana infantil, la gente puede estar tranquila.”

Los posibles efectos secundarios son un motivo de exclusión para llevar a los pequeños a inocularse el antídoto, entre los progenitores hay temor por lo visto con las reacciones adversas de algunas dosis como coágulos, en este caso el especialista recuerda que la vacuna será Pfizer: “no hay nada que esconder, los beneficios de las vacunas son inmensamente superiores a sus riesgos, los efectos adversos son las mismas que otras vacunas; algo de inflamación y molestias en la zona del pinchazo, a veces fiebre pero es muy poco frecuente porque la dosis a administrar es muy bajo.”

El temor que tienen muchos padres, es que se reproduzcan algunos casos que se han visto en adolescente entre los 16 a 25 años con cuadros de miocarditis; la inflamación cardiaca, este síntoma no se ha manifestado entre la población pediátrica, aclara el pediatra que “nosotros estamos de enhorabuena porque este efecto no se ha visto cuando se administra esta vacuna a los niños, están todos los organismos vigilantes por si pudieran aparecer efectos adversos y se comprueba que es una vacuna muy bien tolerada.”

Canarias ha recibid 54.000 dosis con el objetivo de inmunizar a 136.900 menores, si alguno manifestó alguna reacción adversa propias de las ya descritas, el pediatra recomienda analgésico local propio como frío local en la zona de la hinchazón y si hay malestar general, dolor de cabeza, se le administra paracetamol pero no es necesario acudir a ningún servicio de urgencia. El especialista también recomienda que si el pequeño es aprensivo con las agujas y hay antecedentes de desmayos, que se lo comunique al sanitario antes de ser pinchado.

En Gran Canaria unos 5.000 niños se han contagiado de coronavirus, la afección del virus de los pequeños es leve, muy pocos han sido hospitalizados y la gran mayoría de ellos ya presentaban patologías previas: “el coronavirus es una enfermedad leve en niños”, sobre el motivo por el cual se están viendo más casos ahora en población infantil, Montesdeoca lo achaca a la elección del virus hacia el no vacunado: “el que no se ha vacunado tiene un 50 % más de probabilidad de contagiarse que el vacunado, por lo que al no estar inmunizado la población infantil, el virus les ataca más.”

Hasta la publicación de esta noticia, la consejería de Sanidad había tramitado 14.700 citas previas, por ahora solo se han habilitado los llamados vacunódromos, centros de salud y hospitales, se prevé que después de las fiestas navideñas, se amplíen espacios y los centros escolares también estén entre las ubicaciones donde se administra la vacunación pediátrica, al respecto, el pediatra reconoce que vacunar en un colegio es mucho más ágil y las mejores coberturas se consiguen en los colegios, sin embargo es necesario contar con el colectivo educativo para llevarlo a cabo.

Para solicitar cita previa hay que marcar el 012 o el 928 301 012, a través de la App miCitaPrevia, también se puede acudir sin cita previa en Infecar de lunes a domingo de 14:45 a 18:30 horas, Expomeloneras de lunes a domingo de 14:45 a 18:00 horas y el Hospital General de Gran Canaria Doctor Negrín de lunes a viernes de 11:00 a 14:00, todos los menores deben ir con su padre, madre o tutor legal.