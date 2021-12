Patronales hoteleras de Las Palmas piden que se modifiquen las restricciones a los británicos

El sector turístico de Canarias vive con preocupación las nuestras restricciones anunciadas por el ministerio de Sanidad en relación a los países que no forman parte de la Unión Europea como es el caso de Reino Unido. Los ingleses que quieran venir a nuestro país tendrán que tener la pauta de vacunación completa.

La patronal hotelera considera que esta situación va a afectar a Canarias, que vive del sector turístico, sobre todo porque el archipiélago se encuentra en plena temporada alta.

José María Mañaricua, presidente de la patronal hotelera de Las Palmas asegura que con esta medida “impide que los menores de 12 años y los que no tengan la vacunación completa no puedan venir a pasar las Navidades a las islas. Eso hace que para las fechas del 25 y 31 de diciembre turistas que pretendía viajar a las islas en un plan familiar, empiecen a cancelar sus reservar”.

José María Mañaricua: “Vemos como menores de 12 años solo tienen una vacuna a día de hoy y también los ingleses de 20-40 años solo tienen una vacuna. Todos ellos tendrán que cancelar sus vacaciones si quieren viajar en familia a Canarias. Las vacaciones son a 21 días vista y en estos momentos están cancelando las que pretendían viajar. Las que tenían pensado viajar de 15 al 20 de diciembre”.

Por su parte desde Fuerteventura, el presidente de la patronal, Antonio Hormiga ha apuntado que las restricciones afectan a todo el sector y que hay que seguir fomentando la vacunación.

En cuanto a que la isla se encuentra en nivel 3 de alerta por coronavirus, el presidente de ASOFUER, considera que el turista no va a dejar de “venir porque tengamos niveles de alerta. “Esto afecta más a nivel local o regional. Y a toda la restauración. Yo creo que tenemos que convivir con este bicho, un día estamos bien, otro mal.

Asegura que “ el número de ingleses en la isla han vuelto a bajar porque se le han puesto muchas pegas para que puedan venir a nuestros país. Ahora mismo Alemania es el turista que más nos visita, pero los británicos son los segundos de la isla. Hay que ser paciente y ver qué es lo que va a pasar”.

Antonio Hormiga: “A pesar de tener perspectivas buenas para esta temporada, los ingleses han vuelto a bajar, pero que ha sido consecuencia de todas las restricciones que les han impuesto. Una situación, que nos afecta pero que es algo que puede cambiar en cualquier momento”.

Concluye destacando que “esto va por semanas, porque parece ser que esta cepa no es tan mala. Nos tendremos que acostumbrar a los cambios, de las nuevas cepas etc. Yo estoy con un tono optimista. Hay cancelaciones de eso no hay duda, pero Fuerteventura ha estado a reventar de canarios y peninsulares y hay que ver que pasa el día 15 si cambian los tornos”.