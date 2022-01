La patronal turística de Las Palmas pide celebrar el carnaval en junio

El presidente de la patronal turística de la provincia de Las Palmas, José Máría Mañaricúa, se ha mostrado a favor de retrasar la celebración del carnaval hasta el mes de junio, cuando estima que se darán las condiciones necesarias para desarrollar a cabo este evento en condiciones.

Es la reacción después de conocerse la programación del carnaval de la capital grancanaria, que tendrá lugar del 25 de febrero hasta el 20 de marzo y de donde se han eliminado los eventos masivos en la calle, centrándose exclusivamente en las galas que tienen lugar tradicionalmente en el Parque de Santa Catalina. En total se han programado un total de 22 eventos, uno de ellos el pregón, tendrá lugar en la plaza de Santa Ana.

Pero la propuesta del consistorio no convence a Mañaricúa en cuanto a sus fechas de celebración, al considerar que debería llevarse a cabo “de forma plena sin restricciones, para que las personas puedan disfrutar de esta fiesta y entendemos que esto no es posible ni en febrero ni en marzo”. Por contra sí considera que esa situación óptima podría tener durante el mes de junio, en plena temporada baja. El presidente de la patronal turística cree además que se daría una muy buena imagen de cara al exterior

Mañaricúa no es la única voz que opina que ahora mismo no es bueno celebrar el carnaval. En nuestros micrófonos recientemente, un intensivista, Domingo González, aseguraba que “me hierve la sangre”, al conocer la celebración de un evento que puede dar a entender a la gente que la situación es menos grave, a pesar de que no se haya programado ningún evento masivo y desde el consistorio se asegure que se van a respetar todas las medidas de seguridad.