La patronal recuerda a Casimiro Curbelo que dijo "no" a la tasa turística

La patronal turística de Las Palmas está a la espera de reunirse con los nuevos responsables de la consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, una vez que ya se ha definido que será Agrupación Socialista Gomera, el partido de Casimiro Curbelo, quien se hará cargo de esta responsabilidad.

Su presidente, José María Mañaricúa entiende que cualquiera de las cuatro formaciones que forman “el pacto de las flores” intentará hacer lo mejor para el destino turístico y desde esa óptica, expresaba en COPE sus ganas de colaborar con el gobierno para la mejora del sector, asegurando que “nos tendrán a su lado para mejorar los datos de la llegada de turistas”.

No obstante, la patronal tiene ya preparada su posición cuando se sienten con los futuros dirigentes de la consejería. Y van a pedir dos cosas. Por una parte, que no se implante la tasa turística. Mañaricúa recuerda que “en su día, cuando Fernando Clavijo habló de ponerla, Casimiro Curbelo dijo que no la quería para La Gomera”.

Además recuerda lo inconveniente que sería ahora para el sector en un escenario en el que están cayendo la cifra de turistas, especialmente en la provincia de Las Palmas, con una bajada en Gran Canaria y Fuerteventura del número de plazas aéreas del 12 y del 16%.

La patronal también quiere que se incrementen los fondos destinados a la promoción turística. Recuerdan que en la época de crisis, se redujeron de 30 a 19 millones. Ahora piden que la cantidad destinada a este ámbito se sitúe en los 25 millones de euros.