Reacciones en la patronal hotelera de Las Palmas tras escuchar a la ministra de Turismo, María Reyes Maroto, asegurar que las reservas nacionales se han disparado para viajar a Canarias, de cara a la finalización del estado de alarma, el 9 de mayo.





El presidente, José María Mañaricúa, ha criticado estas declaraciones y apuna a que no tienen datos positivos. Ha apuntado de manera irónica que las únicas reservas que han tenido en Las Palmas han sido la de la ministra y las de su gabinete, en su viaje programado para el lunes a Lanzarote.





Además ha demandado que España y la Unión Europea deberían acordar una política conjunta para recuperar la actividad turística





José María Mañaricua, presidente de la patronal de empresarios hosteleros de Las Palmas de Gran Canaria, ha asegurado hace unas horas a los micrófonos de COPE que “en nuestro sistema no tenemos habilitadas las reservas para mayo y junio. Lo que sí tenemos son cancelaciones y entendemos que, las reservas que vamos a tener la próxima semana, es por la llegada de Reyes Maroto y su equipo del Ministerio en Lanzarote”.





Mañaricua también ha objetado que la reactivación del turismo, y su consecuente apertura económica, no tendrá lugar “debido a que España no ha convenido con la Unión Europea una política conjunta, con unas mismas decisiones a la hora de poder viajar, de habilitar unas normas que habiliten los viajes”.





POLÍTICA CONJUNTA CON LA UNIÓN EUROPEA PARA RECUPERAR LA ACTIVIDAD





“La Unión Europea no ha tomado estas medidas. Cada país somete a diferentes restricciones, cuarentenas, test, cierres perimetrales... Y tampoco ha convenido la Unión Europea con Reino Unido para replantear al turismo una forma de viajar. Vemos que no hay un escenario común, claro, que habilite viajes seguros para el turismo. Mientras no se habilite une escenario para todos, unas normas claras para todos por igual, que habiliten el viajar, no será posible la recuperación”, ha añadido.





El empresario ha asegurado que seguirán “a expensas de la evolución del 80% de la Unión Europea, que también va lenta, que tampoco vemos una fecha clara y, por tanto, hasta que eso ocurra no podrá haber una reapertura de nuestros negocios, sacar a la gente del ERTE, recuperar la economía... Y, por tanto, ante esta falta de liderazgo de Europa y de España del turismo, nuestro escenario es negro en el tiempo”.





Asimismo, ha recordado que “España es líder mundial en turismo, junto con Estados Unidos” y que, por tanto, “en la Unión Europea, España tendría que haber liderado la forma de recuperar nuestro turismo”.





“Hemos visto casi incapaz, pues tampoco han tenido peso ni el propio gabinete de Pedro Sánchez ni la propia Unión Europea para determinar una forma de viajar. Por tanto, esa inacción o incapacidad nos lastra a España como destino turístico, o Canarias, para poder recuperar la economía”, ha aseverado.





Para José María Mañaricua, “la fórmula era que todos, pese a la Unión Europea, pusieran un escenario claro de viajar con pandemia, en base a unas medidas concretas asumidas por todos. Cada país asumiendo restricciones, normas, cierres perimetrales...”.





Además, ha reiterado que “el no ser capaz España de liderar esto o que la Unión Europea no tenga voluntad para ello, no nos han puesto un escenario claro a las turoperadores, aerolíneas y hosteleros para poder reanudar el viaje del turismo. Por tanto, vemos cómo ahora, se ha dado la opción, pero cada país podrá someter a restricciones según cada estado miembro y, por lo tanto, volveremos a no tener un escenario claro. Esto va a hacer que tengamos que estar a expensas de la evaluación de la Unión Europea y de nuestros ciudadanos para volver a recuperar el turismo”.