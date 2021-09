La patronal hotelera de Las Palmas exige que los ERTE se prorroguen hasta enero

La patronal hotelera de Las Palmas ha pedido que se prorroguen hasta enero los Expedientes de Regulación de Empleo en Canarias. Consideran que es una herramienta que va a aliviar la situación complicada por la que está atravesando todo el sector turístico y que va a permitir que mejore la economía de las islas

José María Mañaricua, presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas, considera que la prórroga debe ser inminente. insiste en que esos expedientes han permitido que se mantengan tanto las empresas como el empleo de los trabajadores. "Se trata de la mejor herramienta que podamos tener y que además nos la ha facilitado el Estado. Entendemos que, ante el covid, que aún no ha terminado y los efectos negativos que puede dejar el volcán de la Palma, es deseable tener una herramienta como los ERTE que nos siga cubriendo hasta enero porque no tenemos la certeza de que no vaya a ocurrir nada más hasta enero".

El presidente de la patronal hotelera: "Por lo tanto, necesitamos una herramienta que proteja a los trabajadores y a las empresas. Demandamos que los ERTE sigan como ahora hasta enero. Así lo pide el Gobierno de Canarias, la consejería de Empleo, los empresarios, los sindicatos de Canarias... Queremos que los ERTE sigan tal como están hasta enero".

Concluye destacando que "entendemos que va a ser muy difícil que esto vaya ser así, pero esperemos que debido que seamos una región ultraperiférica diferenciada claramente de España, con un alto índice de paro y debido a los efectos negativos que puede traer a nuestra economía el volcán de La Palma, tendríamos que tener unos ERTE especiales para Canarias que los diferencien del resto de la península. Que sean los mismos que teníamos hasta ahora y que sean hasta enero".