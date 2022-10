La patronal hotelera de Las Palmas cree que la venta ambulante en las playas refleja "una imagen de pobreza"

La patronal hotelera de la provincia Las Palmas ha solicitado que se respeten la normas que prohíben la residencia en zonas turísticas, tras una reunión con el diputado del Común. Los empresarios ruegan, encarecidamente, que se especifiquen los usos de los apartamentos y que se establezcan mejor las bases para evitar conflictos con los particulares.

Tom Smulders es el presidente de la Asociación de Empresarios de Alojamientos Turísticos y en los micrófonos de COPE Canarias instó al Gobierno de Canarias a que actúe y a que se ponga manos a la obra en la elaboración de una norma que acabe con las dudas y los conflictos.

Smulders respeta la libertad de cada persona a la hora de adquirir un apartamento en zonas turísticas, si bien incide en que lo que hay que hacer urgentemente es regular sus usos, toda vez que ahora mismo no está nada claro y se están utilizando residencias privadas en suelo turístico, algo que considera un insulto: “Es una burla hacia nosotros esta situación, porque hay que respetar las normas. El que compra tiene que ser avisado por los notarios y eso, unos lo hacen y otros no. Cada uno es libre de comprar un apartamento o bungalow”, explicó, antes de matizar que “lo que no puede ser es estar en suelo turístico como una persona privada con tu perrito y quieras implicar al complejo que no va con el uso turístico”.

En otro orden de cosas y, sobre la proliferación de la venta ambulante en las playas de Maspalomas y El Ingles, Smulders fue tajante al calificar la situación de indignante: “Damos una imagen de pobreza y yo no estoy para llorar más de lo que lo hice con el Diputado del Común”, afirmó.

Por último, el vicepresidente de la patronal hotelera recordó que “la primera entidad en inspeccionar esta tiene que ser sanidad, porque me temo que productos de alimentación como los helados no pueden estar tanto tiempo expuestos al sol”.