La patronal hotelera de Las palmas ve casi imposible acoger a refugiados ucranianos en temporada alta

El presidente de la patronal hotelera de la provincia de Las Palmas, José María Mañaricúa ve difícil que los hoteles en Canarias tengan la posibilidad de alojar en sus instalaciones a refugiados ucranianos: “a diferencia de la península, que tiene en zona de sol y playa, más del 50 % de los hoteles cerrados, Canarias la totalidad de los hoteles abiertos en temporada alta y entendemos que será muy difícil que esto ocurra.”

Mañaricúa dice que los hoteles en el archipiélago están operando con sus contratos en vigor con los turoperadores, “se hace casi imposible prestar esta ayuda, salvo que haya hoteles cerrados.”

No obstante, la patronal hotelera se pone a disposición de la autoridades para colaborar en aquello que les piden siempre que sea posible, el presidente de la FEHT recuerda que “Canarias fue un territorio que recibió miles de inmigrantes sudafricanos y no veíamos solidaridad del resto de las Comunidades Autónomas, en la actualidad vemos como hay 3.000 menores inmigrantes, cuando hay comunidades como La Rioja con 20 menores inmigrantes y vemos que no hay esa solidaridad, nosotros siempre mostramos que aquellos que nos piden, se lo comunicamos a nuestros asociados.”

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos ha instado a todo el sector hotelero a ofrecer habitaciones a los refugiados ucranianos que lleguen a España como medida transitoria hasta que el gobierno encuentre una solución definitiva.