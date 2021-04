La patronal cree que los nómadas digitales son los responsables de las fiestas ilegales

El número de fiestas ilegales en la isla de Fuerteventura se dispara cada día más. La última reunión interceptada el pasado domingo 18 de abril por la Guardia Civil, en la que levantaron un acta de denuncia a 84 turistas a las 03:00 de la mañana en una vivienda vacacional de Corralejo, ha hecho saltar las alarmas de los majoreros.





Antonio Hormiga, presidente de la Asociación de Empresarios Turísticos de Fuerteventura (Asofuer), ha manifestado su indignación hace unas horas a los micrófonos de esta casa por la irresponsabilidad de esas personas. “Son jóvenes, tienen ganas de fiesta y yo lo entiendo, pero deben de saber que la situación no está para muchas fiestas”, ha opinado.





Hormiga ha explicado que los viajeros “se reúnen en villas” y que ya “se conocen unos a otros porque son gente que llevan una larga temporada aquí”. Según el presidente de la Asofuer, “cuando llega el fin de semana, copas y fiestas como si aquí no pasara nada y estamos bastante preocupados”. El representante de la patronal turística los identifica como “nómadas trabajadores digitales” y sospecha que se citan por las redes sociales y “forman el lío que forman, aun sabiendo que con esto nos ponen en riesgo a todos”.





Sin embargo, Antonio Hormiga no cree que estos hechos sean exclusivos de Fuerteventura, pues ya hemos visto que en el resto del Archipiélago también se han interceptado más fiestas ilegales.





Pero la verdadera preocupación de Hormiga es disminuir el número de rápidos, es decir, el nivel de contagios en las Islas a menos de 50 personas por 100.000 habitantes. Así se lo hizo llegar a la ministra de Turismo en Lanzarote, Reyes Maroto, durante la reunión de ayer lunes 19 de abril. El presidente de Asofuer avisa: “si los rápidos no bajan, lo vamos a tener bastante crudo y el verano está tocando la puerta”.





No obstante, la ministra Maroto predice que a partir de julio llegarán a Canarias alrededor de 6 millones y medios de turistas, pero el presidente de la patronal turística no lo ve tan claro. De hecho, ha aseverado que los hosteleros “no saben de dónde saca esos datos” y que ellos no se los creen.





“Ojalá tenga la ministra razón, pero los datos que tenemos los empresarios y que manejamos son bastante diferentes. Precisamente, en la reunión que tuvimos ayer, nuestra gran preocupación es el verano, que está tocando la puerta y no tenemos una buena perspectiva. Sin embargo, en invierno si vemos que podemos funcionar. Además, tenemos serias dudas sobre que Boris Jhonson no cierre allá, como hizo el año pasado, para que la gente no saliera y gastara el dinero en Inglaterra”, ha reiterado con incredulidad Antonio Hormiga.





En la misma línea, Hormiga ha sujetado que Reyes Maroto “está muy entusiasmada con el famoso carnet verde de vacunación: una aplicación que te dice si eres sano, que estás vacunado, que has pasado la enfermedad, que tienes PCR... De eso nos habló bastante y que, según ella, está luchando bacante con la Unión Europea para que haya un consenso conjunto que se respete en todos los países”.





Por el momento, el representante de la patronal turística ha confirmado que solo un 20% de los hoteles están abiertos y que “de ocupación vamos muy mal”. Según el empresario, los que más están funcionando son los que tienen relación directa con Tui.





En cuanto a la Semana Santa, Antonio Hormiga ha declarado que “hubo un pequeño repunte de turistas canarios, que son siempre bienvenidos aquí, hubo una alegría de dos o tres días con los restaurantes y las calles llenos”. Pero, tristemente, el vacío se ha vuelto a adueñar de las avenidas y, para el presidente de Asofuer, “la sensación es dantesca”.





Por su parte, Doris Borrego, presidenta de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV), ha negado que todas las fiestas se estén celebrando en viviendas vacacionales. De hecho, Borrego señala como culpables al alquiler de otras fincas y casas destinadas exclusivamente a la celebración de eventos privados.





Además, la presidenta de la ASCAV asegura que informan a sus clientes sobre las restricciones actuales y que les hacen firmar declaraciones responsables de que conocen la normativa. Asimismo, les advierten que no puede haber más personas en la propiedad de las que están permitidas, así como les piden los test pertinentes y pasan sus fichas policiales.





Doris Borrego asevera que “más no podemos hacer” y que, si algún turista se salta las restricciones, “que todo el peso de la ley recaiga en ellos”. No obstante, Borrego lanza un mensaje de calma, pues ha confirmado que el porcentaje de estos casos “es mínimo teniendo en cuenta que hay 38.000 viviendas vacacionales en Canarias y que tenemos una ocupación aproximada del 50%”.





“Que salgan algunos casos es grave, muy grave, que haya viajeros que no estén dispuestos a cumplir la normativa vigente aquí en Canarias. Por ello, vuelvo a reincidir en que todo el peso de la ley recaiga sobre ellos porque nuestro máximo interés es, como no puede ser de otra manera, que se cumpla la normativa y que, además, bajemos de ese tope de incidencias de menos de 50 casos por 100.000 habitantes para reactivar de una vez por todas nuestro destino”, ha reiterado.





La presidenta de la ASCAV siente que se ha demonizado a la vivienda vacacional tras estos episodios, pues se les ha achacado todas las culpas. A pesar de ello, Doris Borrego ha jurado que los propietarios están poniendo todos los medios posibles para evitarlos. “Es decir, no es por falta de conocimiento que los turistas no cumplan. No es cuestión de que no estemos pendientes, sino que hay cosas que, evidentemente, se nos escapan de las manos”, ha añadido Borrego.