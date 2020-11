La patronal se cansa. Mañaricúa: “Canarias ha estado vendida por la incapacidad del Estado”

Los empresarios turísticos de Canarias están cansados ante la falta de una respuesta contundente del Estado para resolver las incógnitas de cuál es la mejor solución para que los turistas lleguen a las islas con la mayor seguridad sanitaria, tanto para viajeros como para los propios residentes. Según ellos “Canarias ha estado vendida por una incapacidad del Estado” y, por ello, han tenido que actuar a nivel regional.

José María Mañaricúa aseguraba en los micrófonos de COPE Canarias que el Gobierno de España “ha contado muy poco a nivel europeo en materia de turismo”. Algo que no comprende, ya que España es un país líder en este sector a nivel internacional. “No ha habido acuerdos ni transparencia con los mismos, España ha demostrado una nula capacidad y no tener ningún peso de cara a la UE”, afirmaba.

Para el presidente de la patronal de Las Palmas era esencial que un país del sur, que en este caso según Mañaricúa debía ser España, se posicionara como líder en relación a las necesidades del sector turístico, pero finalmente no ha ocurrido. “Cada país ha actuado independientemente”, insistía.

Sin embargo, Mañaricúa no responsabilizaba al Gobierno de Canarias, ni a la consejera de esta área Yaiza Castilla, que ha estado en contacto estrecho con las patronales para tomar –dentro de sus competencias- las mejores decisiones para el futuro económico del archipiélago. Entre ellas la aprobación del decreto ley por el que se obligará a los viajeros que visiten las islas a contar con un test PCR o prueba de antígenos negativa hecha con un máximo de 72 horas de antelación. Sin esta prueba, los turistas no serán admitidos en hoteles, apartamentos o viviendas vacacionales.

Aunque quedan exentos aquellos canarios que vuelven de vacaciones, estudiantes, extranjeros que acuden a segundas viviendas o que se alojen en casas de familiares.“Es la mejor norma posible que podía implementar el Gobierno de Canarias, pero quedará un riesgo”, apuntaba.

Para la patronal, la medida adelantada por la ministra de aportar 20 millones de euros en 2021 para reconvertir el sector turístico en las islas es insuficiente. “Hace un mes dijo en rueda de prensa que iban a hacer test en origen y destino, algo que sabíamos no era cierto porque no depende de ella en origen”. El presidente de la FEHT de Las Palmas denuncia que “con la cantidad que ha anunciado no da ni para rehabilitar las palmeras de las zonas turísticas”. Insiste en que se trata de una noticia que no tiene “ni recorrido ni sentido”.

“No esperemos por las medidas del Estado dependeremos de lo que hagamos los canarios y canarias para el futuro”, sentenciaba.