Un parado, sin prestaciones públicas, indignado: “Hasta diciembre que me joda”

Fran es un oyente de COPE Canarias que vive en Fuerteventura. Se ha puesto en contacto con el teléfono 610 10 80 10, de COPE, para denunciar su situación y nos ha enviado este mensaje:





"Buenos días. Me gustaría que entendieran este wasap como si fuera una carta al director de un periódico.

Por fin el SEPE se ha dignado a ponerse en contacto conmigo, si si, ya me ha llamado. ¿La respuesta?, que hasta diciembre me joda, hasta diciembre no tengo derecho a ninguna ayuda . Claro, cuando les digo que..., tengo la mala costumbre de comer todos los días, la respuesta es la frialdad absoluta de unos señores que, cuando llega el final de mes tienen en la cuenta si sueldo para comer, “eso no es problema nuestro y no podemos hacer nada".

Me pregunto, ¿qué hacemos con las personas de 50 años que no tienen ayudas de ningún tipo? ¿Qué respuesta hay? ¿Para eso se aprobó la Ley de Eutanasia ? Llevamos un año en situación EXCEPCIONAL , pero no hay ni una sola norma excepcional para ayudar a quien lo necesita. Eso sí, en diciembre si tengo derecho, hoy no, en diciembre si, un auténtico sin sentido.

Sinceramente, mentalmente estoy agotado, anímicamente estoy agotado, necesitar ayuda y no encontrarla hace que piense, muchas veces, si vale la pena vivir así, y eso, amigos, da mucho miedo.

La PCI y el IMV ya están pedidos pero..., pedir una ayuda pública no da de comer, igual cuando me llegue algo, ya no me hace falta .

Creo que muchos se verán reflejado en esta situación, esta situación hace daño, ya no por no tener para pagar los servicios mínimos, agua, luz, teléfono, hace muchísimo daño a la persona.

La dignidad de una persona desaparece, mendigar, rogar, pedir, arrodillarte ante la Administración para pedir que te ayuden, recibir un portazo y la frialdad de un correo electrónico, o una respuesta “ no, eso no es competencia nuestra, pregunte en el ayuntamiento”, te va minando y llega el momento que te vas sintiendo una verdadera basura, consiguen que pienses que eres una basura, como me siento yo ahora mismo. Llevo todo el fin de semana llorando, pensando que será de mi de aquí a diciembre, hasta ahora he ido pidiendo ayuda a amigos y familiares pero eso tampoco es eterno.

Por otro lado necesito ayuda médica, si, psiquiátrica, no me importa decirlo, pero..., casi un año de espera.

En fin, la verdad que no puedo seguir escribiendo porque no veo la pantalla de las lágrimas, no le deseo a nadie, a nadie, ni al peor de mis enemigos, que se sienta como me siento yo ahora mismo. Me mereceré todo esto supongo.

Perdón por decir como me siento."





Posteriormente en antena ha asegurado que, con la pandemia, su situación se ha recrudecido mucho, ya que era trabajador del sector primario, pero ha dejado su negocio porque no le resultaba rentable.

Advierte que lleva meses intentando contactar con el SEPE y, cuando le responden, le aseguran que no tiene derecho a ninguna de las ayudas hasta diciembre vía correo electrónico. “Cuando les digo que tengo la mala costumbre de comer todos los días, la respuesta es de una frialdad absoluta. Hasta diciembre que me joda”, denuncia.

Fran asegura que no está acostumbrado a pedir ayuda, porque siempre se ha valido por sí mismo y ha conseguido salir adelante y sobrevivir con su trabajo. “Tengo el certificado digital, he solicitado todas las ayudas, he intentado seguir de la manera que sea, he agotado todas las vías”, apunta. Advierte que no le gusta vivir de las ayudas y se conforma con trabajar a jornada completa por un salario de 400€.

El afectado esperaba más “empatía” por parte de las administraciones que salen en los medios de comunicación asegurando que “nadie se va a quedar atrás”. “Se adaptan todas las normas a la situación excepcional en la que nos encontramos menos las sociales”.

Fran denuncia que le han informado de que tendrá acceso al Ingreso Mínimo Vital en un año y a la PCI en 4 meses. Sin embargo, él afirma estar “desesperado” y no poder esperar ese tiempo. “Yo lo necesito ahora, no dentro de 4 meses”. “Me da vergüenza y asco ver cómo se llenan la boca asegurando que no se va a quedar nadie atrás”.

Este majorero ha querido compartir su situación, ya que cree que puede haber otras personas en las islas en sus mismas circunstancias sin saber qué más hacer. “Desde la división provincial de Las Palmas del SEPE me decían con total frialdad por correo que era la tercera vez que me decían que no tengo derecho a ninguna ayuda. No entienden que no sé a dónde más acudir”.

El afectado asegura que sobrevive gracias a la ayuda de los más cercanos, que son los que se han preocupado de su situación. “La Administración es la que no nos cuida absolutamente nada”.