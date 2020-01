El padre Ángel: "Tengo que decirle muchas cosas a Grande-Marlaska"

El repunte en la inmigración que vive Canarias está llevando al límite a muchas organizaciones no gubernamentales que ayudan a estas personas, por la falta de respuesta del gobierno central. Es lo que denuncia el padre Ángel, de la Misión Cristiana Moderna en Fuerteventura. Actualmente albergan a 80 migrantes que quedaron libres tras pasar 72 horas retenidos en las dependencias policiales.

A su salida, nos cuenta el padre en los microfonos de COPE Canarias, "fueron los propios agentes los que nos llaman a nosotros o a Cruz Roja para ayudarles, porque no tienen otra opción”. A estas personas se les da alimentación, aseo y ropa, así como asesoramiento legal. La aglomeración ha llevado a la misión a instalar colchones en muchas de sus dependencias. Colchones, que son obra de la solidaridad de los majoreros, a los que el padre les reconoce una respuesta más rapida que la que está dando el Estado.

Este responsable se muestra crítico con el papel que el Gobierno central está desarrollando. Por ejemplo con la retirada de las tiendas de campaña que el ejercito había instalado en la isla y que recientemente se desmontaron. En este sentido, cree que vivimos una situación excepcional en la que “no podemos estar sin recursos, parcheando la situación. No podemos decir: ahora las quitamos porque no viene nadie, eso no puede ser. Necesitamos recursos para lo que pudiera pasar. Ni en 2006 nos preparamos ni ahora, por lo que estamos viendo. Estamos parcheando el tema”.

El padre Ángel tiene previsto entrevistarse mañana con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que llega a las islas para analizar y ver las medidas que se pueden poner ante la situación que se vive en las islas. Asegura que “tengo que decirle muchas cosas al ministro. Se necesitan soluciones a medio y largo plazo. Las entidades pequeñas no podemos cargar con este problema. Es un problema nacional, del Estado que es quien tiene que dar respuesta a esto”.

Y es que se queja de que para hacer frente a la situación, “nosotros no recibimos un solo euro, estamos tirando de los pocos recursos que tenemos y la solidaridad del pueblo majorero. El pueblo da una respuesta más rapida que el Estado".