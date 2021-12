Pacientes UCI del Insular, en los quirófanos: “Estamos al límite, si seguimos así no habrá camas para todos”

Ruymán Pérez, portavoz de Intersindical Canaria en Gran Canaria, ha asegurado en los micrófonos de COPE Canarias que el aumento de casos positivos en coronavirus está afectando ya a la ocupación de camas de UCI que se encuentra en riesgo alto en Gran Canaria. El Hospital Insular ya ha completado las 32 camas de UCI, 22 de ellas con pacientes covid.

“Los datos de contagios por covid son desoladores, pero también los efectos que produce esta pandemia que provoca más ingresos al descuidar a pacientes con enfermedades crónicas”, denuncia Ruymán Pérez.

El portavoz de IC señala que no solo se han completado las camas de UCI con pacientes covid y no covid, sino también el área de Despertar, Cirugía Ambulatoria y los quirófanos. “Esto tiene una repercusión, no es gratuito, la sanidad tiene unos recursos que no son ilimitados y estamos viendo ya la frontera”.

Pérez indica que ocupar otras áreas tiene consecuencias, ya que al no disponer de dos quirófanos de los 15 disponibles se tienen que retrasar operaciones previstas, lo que alarga la lista de espera. “Los quirófanos se utilizan todos los días, esto va a pasar factura”.

Asimismo, insiste en que tampoco es suficiente el personal cualificado con el que cuentan ahora mismo, ya que para tratar a pacientes en UCI se necesita una serie de conocimientos que no tienen los del resto de áreas. “Es un descontrol”.

Indica que la ciudadanía grancanaria tiene que ser consciente del gran problema que supone colapsar el sistema sanitario. “Cada uno tiene que ser responsable, ya no tenemos que esperar a que las autoridades cambien de nivel, cada uno debe adoptar las medidas que crea convenientes”.

El portavoz de Intersindical lamenta que, si no se actúa de esta manera y los datos siguen empeorando en Navidad, “puede ser que no haya camas en intensivos o respiradores para atender a todos como ocurría al principio de la pandemia”.