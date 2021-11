Pablo Guillén: “Hasta febrero de 2022 no sabremos el estado del sector turístico en Canarias”

El sector turístico sigue con las buenas previsiones de la temporada de invierno en Canarias con cautela. Es el caso de Pedro Guillén, director comercial de The Hoteles. En COPE Canarias ha destacado que será a partir de enero o febrero de 2022 cuando puedan conocer “el estado o el latido del turismo que hay en Canarias”.

Dice que a pesar de que las reservas en los hoteles o en las plazas aéreas, parece que van en buen camino “hay que ser cautos de estos datos que son parecidos a antes de la pandemia. En noviembre están los hoteles llenos, con ocupaciones del 80% y 90%, pero siempre ha sido normal. Es un mes muy bueno”.

Pablo Guillén dice que “el hecho de tener tantas plazas de avión (que las tenemos), no significa que se vayan a vender y hay cierta incertidumbre de que esta situación, de la pandemia ya que no está totalmente superada. Si está bastante mejor que hace un año, pero sí que es verdad que la gente es cautelosa a la hora de reservar. No se está vendiendo todavía lo que se vendía antes. No son malas ocupaciones, pero no son las ocupaciones que teníamos antes de la pandemia”.

El director comercial de The Hoteles: “Los aviones vienen todos llenos. A la hora de que un turista europeo decida volar aquí en invierno somos Europa, somos un destino seguro, maduro... El cliente viaja porque tienen confianza de nuestro sistema sanitario y entonces, puesto en la balanza con otros destinos se sienten más seguros en el archipiélago. Por eso optarán por venir aquí”.

“EN EL 2022 SABREMOS EL ESTADO DEL TURISMO EN CANARIAS”

Pablo Guillén, director comercial, asegura en COPE Canarias que las ventas para el 2022 son las que indicarán si tendremos un alto porcentaje de turistas que han elegido las islas para sus vacaciones.

“Un indicador que va a ser importante será cuando salgamos del 2021, ya que el periodo fuerte de las ventas turísticas se da en enero o febrero. Un turoperador tradicional puede hacer un 30% de sus ventas para verano en esas semanas. Esa época va a ser importante para saber el latido o el estado del sector y ver si está recuperando realmente”, añade.

Destaca que “en enero o febrero tendremos un pequeño medidor que va a ser más fiable para conocer si se ha recuperado o no el sector”.

40% DE OCUPACIÓN EN LOS HOTELES URBANOS DEL GRUPO THE HOTELES

En cuanto a porqué no habían estado este año presente en la feria de turismo de Londres, Pablo Guillén ha destacado que ha sido debido a la apertura de nuevos hoteles en Gran Canaria. Asegura que debido a la apertura del hotel urbano Llum y también otro vacacional en el Campo internacional de Maspalomas, no han llegado a tiempo a organizarse para acudir a dicha feria.

Además, ha expresado en nuestros micrófonos que otro de los motivos por los que no han podido estar en Londres ha sido que "han sacado a muchos trabajadores del ERTE y con la apertura de los hoteles ha sido complicado".

Pablo Guillén también ha asegurado que el hotel urbano, que ha abierto hace poco en la capital grancanaria ya tiene un 40% de ocupación. "Es un buen producto, está bien ubicado... Además, puedo decirte que en el mes de octubre empezamos de cero y tenemos ya un 40% de ocupación en el mes de noviembre. Ahora mismo estamos en un 50% de ocupación, son cifras buenas teniendo en cuenta que un hotel urbano va más escalonado que uno vacacional".